Ta kos mesa velja za kralja žara #nagradnaigra

Peka na žaru ponuja številne možnosti za pripravo slastnih obrokov tako za piknike kot za poletna kosila in večerje. Med najbolj priljubljenimi žar dobrotami so zagotovo čevapčiči, pleskavice in klobasice, a pravi gurmani vedo, da se na žaru skrivajo še številne druge okusne dobrote. Med temi dobrotami je zrezek T-bone na posebnem mestu.

T-bone je zrezek mlade govedi, ki je izrezan iz hrbta in ledij tako, da ima kost v obliki črke T. Ta posebna oblika kosti daje zrezku njegovo ime. Na eni strani kosti je ramzrezek, na drugi strani pa pljučna pečenka. To edinstveno kombinacijo mesa odlikujejo sočnost, bogat okus in tekstura. Skrbno pripravljen zrezek T-bone je suho zorjen in dosega debelino vsaj 2–3 cm.

Skrivnost pravilne priprave zrezka T-bone je v uporabi termometra

Vsak zrezek je poseben, a T-bone izstopa po svoji strukturi, ki določa tudi način priprave in zahteva posebno spretnost in pozornost.

T-bone ima značilno aromo, zato z začimbami ne gre pretiravati. Dovolj je, da izbrani kos 30 minut pred peko vzamete iz hladilnika in natrete s soljo in poprom. Tako bodo imele začimbe dovolj časa, da prodrejo v teksturo mesa in ga dodatno zmehčajo. Po tem je meso pripravljeno za peko na žaru.

Strokovnjaki svetujejo, da zrezek najprej položite na posredno vročino. Del kurišča, v katerem ni oglja, prekrijete z velikim kosom aluminijaste folije, ki bo oddajala dodatno toploto. Na kurišče postavite rešetke, žar pokrijete in počakate, da se segreje na 180 stopinj Celzija.

#DrŽarPriporoča : lastnost, ki jo moramo med peko pri mesu spremljati, je središčna temperatura mesa, saj je to edino, kar je zares pomembno. Peka mesa je fizikalni proces in zato je termometer za spremljanje središčne temperature mesa vaš najboljši prijatelj. Ali je to razkošni zrezek ali nedeljska pečenka, če ne spremljamo središčne temperature mesa, pečemo z ugibanjem. Tega pa ne želimo. Vse različne ciljne temperature so znane in tako bomo vedno jedli popolno pečeno in sočno meso ter ne bo nobenih izgovorov.

Zrezek T-bone postavite na rešetke nad folijo, pokrov žara pokrijete in ga pecite 20 minut oziroma tako dolgo, da temperatura na vbodnem termometru pokaže od 45 do 48 °C središčne temperature. Nato ga pečete še od dve do tri minute na vsaki strani, da dobite enako lepo karamelizirano zunanjost z vseh strani.

Temperatura ima pomembno vlogo pri določanju popolno pečenega zrezka T-bone, preverite jo z vbodnim termometrom. Idealno je, da v sredini doseže od 54 do 58 stopinj Celzija. Če pa vam je ljubši manj pečen, potem zrezek T-bone odstavite z ognja, ko termometer pokaže od 52 do 54 stopinj Celzija.

Meso nato postavite na leseno desko in pustite počivati vsaj pet minut, da se sokovi umirijo, dobili boste najokusnejši in najsočnejši kos z žara, ki se v ustih kar topi.

Kako postrežete zrezek T-bone?

Postrezite ga razrezanega – na desko ga zložite ob kosti tako, da prikažete tipično obliko zrezka T-bone. Solite s solnim cvetom in po želji obložite s svežimi zelišči. Ugriz v sočen kos mesa bo razkril bogato kombinacijo okusov, ki jih boste težko pozabili. Zrezek T-bone bo navdušil vaše brbončice z mehkobo, sočnostjo in intenzivnim okusom, ki ga lahko doseže le na žaru.

Njegova posebna oblika in kombinacija različnih vrst mesa mu dajeta kraljevski status med žar dobrotami. Ne glede na to, ali ga pripravljate za piknik, družinsko kosilo ali posebno priložnost, bo zrezek T-bone pustil poseben vtis.

Zato si vzemite čas za razvajanje svojih brbončic in uživajte v družbi svojih prijateljev in družine ter ob vonju dima in zvokih cvrčanja na vroči rešetki. Prepustite se čarom žara in odkrijte, zakaj je zrezek T-bone nepogrešljiv del gurmanskih užitkov na žaru.

