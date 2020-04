Izolacija, zaščitni ukrepi ter zaprtje lokalov in trgovin so Slovence naučili, da so spletni nakupi pravzaprav povsem udobna možnost. To opažajo tudi vinski trgovci.

Ob zaprtju gostinskih lokalov in nenujnih trgovin po Sloveniji so se zaprla tudi vrata vinotek. A slovenski ljubitelji vina najdejo pot in nakupi vina prek spleta, ki jim še do pred kratkim niso bili naklonjeni, so zdaj v porastu.

Tako je tudi v vinoteki eVino, ki jo je vinski poznavalec in trgovec Gašper Čarman odprl pred točno 15 leti, 1. aprila 2005, in jo že takrat zasnoval kot spletno vinoteko. A kot pravi, so številni kupci vse do zdaj vino raje kupovali v živo, na spletu so si ponudbo ogledali, končni posel pa so še vedno raje sklenili v fizični trgovini.

Koronakriza je slovenske vinoljube pognala na splet

Izbruh koronavirusa in z njim povezani ukrepi, ki so nas prikovali v domove, pa so stvari močno spremenili. "Če je spletna prodaja prej predstavljala štiri odstotke naše skupne prodaje, zdaj predstavlja glavnino," je povedal Čarman, ki verjame, da bodo mnogi v tem času spoznali prednosti nakupovanja prek spleta in to navado obdržali tudi po tem, ko se bo situacija normalizirala. Zato jim poskušajo tudi v spletni vinoteki ponuditi izkušnjo nakupovanja v živo z nasveti in priporočili, kaj kupiti in ob čem to piti.

Gašper Čarman je spletno vinoteko eVino odprl pred točno 15 leti, od izbruha koronavirusa pa v njej proda glavnino vin. Foto: Bojan Puhek

Zaprtje hotelov in lokalov je za slovenske vinarje hud udarec

Tako kot vsi preostali je tudi slovenski vinski trg s pandemijo koronavirusa prejel močan udarec. Zaprti so hoteli, restavracije in bari, ki predstavljajo pomemben delež kupcev slovenskih vin, pri tako imenovanih premium vinih celo od 70 do 80 odstotkov. "Ob trenutni izolacijski situaciji to pomeni pravo malo katastrofo," je opozoril Čarman.

K sreči je stabilna prodaja pri trgovcih, je dodal, spletna prodaja pa dosega skokovito rast: "Slovenci vina še vedno kupujemo, kozarcu ali dvema dobrega vina se težko odpovemo."

