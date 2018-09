V Ljubljani bo mogoče poskusiti najprestižnejša vina sveta

Po uspešni premierni izvedbi pred dvema letoma se mednarodni festival vin Top Vino by eVino to jesen, natančneje 8. oktobra, vrača v Cankarjev dom. Festival, ki ga prirejata priznani slovenski vinski poznavalec Gašper Čarman in izkušeni organizator dogodkov Franci Kek, bo tokrat še obširnejši, obiskovalcem pa bo ponudil možnost, da za 35 evrov, kolikor znaša cena vstopnice v predprodaji, na enem mestu okusijo nekatera najprestižnejša vina na svetu.

"Namen dogodka je vsekakor širjenje vinske kulture v Sloveniji, ljudem želimo pokazati in približati širok spekter vin z vsega sveta," je pojasnil Čarman. "Ob tem pa gre za izbor vrhunskih vin, med razstavljavce nismo sprejeli kar kogarkoli."

Tako je bilo na prvem festivalu:

Paleti vinarjev oziroma kleti, ki smo jih lahko spoznali na prvi izvedbi festivala, so dodali še precej novih, predstavilo se bo več kot sto imen s celotnega sveta, od Slovenije, Hrvaške in Srbije do Avstrije, Italije, Francije, Španije, Portugalske, Gruzije, ZDA, Avstralije in Nove Zelandije.

Nedvomno bodo največ pozornosti tudi letos pritegnile najprestižnejše steklenice, med katerimi velja izpostaviti najbolj znano sladko vino na svetu iz znamenite francoske kleti Chateau d'Yquem, pa kultne bordojce iz Chateau Pontet-Canet in Chateau Smith Haut Lafitte ter italijanska silaka Ornellaia in Sassicaia.

Gašper Čarman in Franci Kek bosta letos v Cankarjev dom pripeljala še več znanih vinskih imen. Foto: Bojan Puhek

Vina, ki si jih lahko sicer privošči le redkokdo

Ob tem sta Čarman in Kek poudarila, da se zavedata, da je bil na prvi izvedbi festivala največji naval prav na te, najdražje steklenice, ki jih je zato tudi najprej zmanjkalo. "Letos smo razstavljavcem predlagali, da te steklenice odpirajo ob določenih urah, da jih lahko pokusi karseda veliko ljudi," sta povedala in ob tem obiskovalcem predlagala, da na festival pridejo dovolj zgodaj. Ne le zato, da bodo pokusili najdražja vina, ampak zato, da bodo lahko pokusili čim večji spekter vin.

To bo namreč priložnost, da spoznajo vina, ki jih sicer v Sloveniji redko srečamo, predvsem pa si lahko le redki privoščijo nakup takšnih steklenic.

Kot je dodal Čarman, se svetovno znane kleti za tovrstne promocije pri nas običajno niti ne odločajo, saj je Slovenija zanje premajhen trg. "Lahko rečem, da smo vložili veliko truda, da smo jih privabili."

Kaj bi Gašper Čarman svetoval tistim, ki nameravajo tovrstni festival obiskati prvič? Kako naj se lotijo pokušanja, kaj naj pokusijo in na kaj naj bodo pozorni?

Ob vinih tudi gini

Ob vinih bodo sicer letos več poudarka deležni tudi destilati, predvsem trenutno megapriljubljeni gini. Ob tem pa bodo med festivalom priredili tudi tri delavnice - v svet prestižnih vin bo poslušalce popeljala Caroline Gilby MW (MW oziroma Master of Wine je najvišji naziv, ki ga lahko pridobi vinski poznavalec), zakaj velja vino ponuditi v primernem kozarcu, bo pojasnjeval predstavnik podjetja Riedel, vipavski vinar Primož Lavrenčič iz kleti Burja pa bo predstavil vertikalo (enako vino iz različnih letnikov) svojega najbolj znanega vina, bele Burje.