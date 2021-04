V Italiji želijo z zakonom prepovedati slab sladoled

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Italiji se obeta vojna napoved sladoledarjem, ki za izdelavo sladoleda uporabljajo cenene sestavine in nepoštene tehnike, na primer vpihovanje zraka v sladoled, da bi ta imel večji volumen in bil bolj mehak. Tistim, ki se pravil ne bodo držali in ki bodo svoj manj kakovosten sladoled še vedno prodajali kot pristni italijanski "gelato", pa grozi do deset tisoč evrov kazni.

Za pravi italijanski gelato velja, da vsebuje manj maščob in manj zraka kot običajen industrijski sladoled, je mehkejši in veliko polnejšega okusa.

Sladoled oziroma gelato je med največjimi kulinaričnimi ponosi Italije. Foto: Pixabay

V italijanskem senatu imajo zdaj na mizi predlog zakona, s katerim želijo uveljaviti še strožja in natančnejša pravila. Med drugim predlagajo, da sladoled ne sme vsebovati več kot 30 odstotkov zraka, da je treba zanj uporabljati le najbolj kakovostne sestavine in določene postopke.

Medtem ko ta predlog zaščite nekateri pozdravljajo, so drugi z njim nezadovoljni. Med temi so tudi znani mojstri sladoleda, kot je Alberto Manassei iz Rima, ki je za britanski časopis The Telegraph izjavil, da se predlog zakona o sladoledu osredotoča na napačne stvari.

Foto: Reuters

Zrak v sladoledu, ki tja pride tudi med mešanjem, ni glavni sovražnik, je dejal, večja težava je v uporabi manjvrednih sestavin, ojačevalcev okusa in drugih umetnih dodatkov.

"Če pogledate seznam sestavin industrijskega sladoleda, boste ugotovili, da je glavna sestavina pogosto navedena na zadnjem mestu," je dejal, "če je torej pistacija zadnja stvar, ki jo najdete v pistacijevem sladoledu, je nekaj hudo narobe."

Foto: Pixabay

A morda se Manassei razburja prehitro, predlog zakona namreč govori tudi o umetnih okusih, barvilih in hidrogeniziranih maščobah, ki jih pravi italijanski gelato ne bi smel vsebovati. Ob tem želijo omejiti tudi uporabo izrazov, kot so "obrtniški", "rokodelski" in "ročno izdelan", le na tiste mojstre, ki sladoled dejansko izdelujejo tako, kot zapoveduje tradicija.

"Mojstrski sladoledar je lahko le tisti, ki pozna tehnike in zna ujeti ravnotežje sestavin pri izdelavi sladoleda," piše v predlogu zakona, "poznati mora lastnosti sestavin in biti sposoben izdelati sladoled s primerno opremo ter v skladu s higienskimi in zdravstvenimi predpisi."

Oglejte si še: