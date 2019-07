Sladoledar ima dovolj "influencerjev": zdaj morajo plačati dvojno ceno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je dobival vse več predlogov samooklicanih vplivnežev, ki so mu v zameno za brezplačen sladoled ponujali objavo na Instagramu, je sladoledar iz Los Angelesa uvedel novo pravilo: vplivneži plačajo dvakrat več.

"Res nam ni mar, ali ste vplivnež in koliko sledilcev imate. Nikoli vam ne bomo dali brezplačnega sladoleda v zameno za objavo na vašem profilu. Gre za nekaj, kar stane štiri dolarje ... no, za vas je cena odslej osem dolarjev," je Joe Nicchi, priljubljeni sladoledar iz Los Angelesa, zapisal ob fotografiji, na kateri drži znak z napisom: vplivneži plačajo dvojno. Zapis je opremil še z oznako #VplivnežiSoOgabni.

Kot je povedal za britanski časopis Guardian, je med strankami, ki se oglasijo pri njegovem sladoledarskem tovornjačku, vse več takšnih, ki ponujajo objavo na Instagramu v zameno za brezplačen sladoled.

Poudaril je, da razume, kako pomembna je promocija, sam je namreč igralec, sladoled pa je začel prodajati, ker je potreboval dodaten dohodek. "S sladoledom služim denar, ne morem ga brezplačno razdajati," je dejal Nicchi, ki je s svojim sladoledom – v tem poslu je od leta 2014 – postal lokalna uspešnica, s tem pa tudi tarča vplivnežev.

Ponudb objav v zameno za brezplačen sladoled dobiva vse več. "Najhuje je, ko mi to rečejo v živo, ko pridejo do mojega tovornjačka s sladoledom. Tega resnično ne razumem, gre za štiri dolarje."

Pred kratkim ga je obiskala asistentka s snemanja neke TV-serije, ki je ni želel imenovati, in mu predlagala, da se bo igralec iz serije fotografiral pred njegovim tovornjačkom, če podari sladoled za vso igralsko zasedbo in snemalno ekipo. "Rekel sem ji: to bi z veseljem storil, a šola, ki jo obiskuje moj otrok, za plačilo žal ne sprejema fotografij z zvezdniki," je povedal za Guardian.

Pred nekaj dnevi je imel dovolj in je na tovornjaček obesil obvestilo, da bo vsakemu vplivnežu zaračunal dvojno ceno, to pa je objavil tudi na Instagramu. Od takrat je postal prava zvezda, najprej spletna, nato tudi medijska. In kot pravi, mu posel cveti kot še nikoli, doživel je ogromen naval ljudi, ki jim gredo vplivneži prav tako na živce kot njemu.

"Smo protivplivni vplivneži," je dejal, "res je nenavadno, pa tudi zabavno. Upam, da bo to spodbudilo druge male podjetnike, da se postavijo zase in tem ljudem rečejo, naj odje*ejo."

