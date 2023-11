V centru Ljubljane svoja vrata odpira nov lokal

Tam, kjer je bila v Ljubljani nekoč Emonska klet, je sedaj svoja vrata odprl nov lokal, imenovan The Place . Ta v center Ljubljane privablja vse, ki so željni dobre hrane in žive glasbe. Lahko bi rekli, da je The Place več kot le lokal, je izkušnja, ki obiskovalce naravnost navduši, saj združuje najboljše iz sveta gastronomije ter glasbene zabave. Preverite dogodke, ki jih pripravljajo v naslednjih dneh ter v decembru in še pravočasno rezervirajte svojo mizo.

Foto: The Place

V njihovi gastronomski ponudbi boste na svoj račun prišli ljubitelji dobrih okusov. Ponujajo namreč številne mesne jedi, ki bodo razvajale vaše brbončice, od zorjenih steakov do različnih burgerjev. Sami pripravljajo sveže domače testenine, posebne pizze »pogice«, sočne solate ter odlične sladice, ki jih ustvarja hišna slaščičarka.

Foto: The Place

Kot da to še ni dovolj, lahko v The Place izbirate med bogatim naborom točenih piv, slovenskih buteljčnih vin in tudi koktajlov. Vse to ob prijetni spremljavi znanih glasbenih imen, ki bodo v času vašega obiska nastopala v živo.

The Place vsakodnevno svoja vrata odpira že ob 10. uri, ko pričnejo z malicami. Vso drugo odlično hrano strežejo vse do 24. ure.

Foto: The Place

Dogodki, ki vas bodo navdušili

The Place ponuja pester program zabavnih dogodkov, med katerimi bo vsakdo našel nekaj za svoj okus. V napovedniku dogodkov lahko vnaprej preverite, kdo bodo nastopajoči na posamezen dan, in si tako pravočasno rezervirate mizo za vašo družbo.

Med glasbeniki, ki bodo nastopali v The Place, bodo ustvarjalci različnih glasbenih žanrov. Med njimi bodo v decembru oder zasedli Neisha, Samuel Jackson, Zala Smolnikar, Društvo mrtvih pesnikov, Nina Klinar, ki bo poskrbela za jazzovsko vzdušje, ne bodo manjkali niti večeri v ritmu Oldies Goldies. Celoten seznam dogodkov in nastopajočih v mesecu decembru si poglejte na spodnji sliki.

Foto: The Place

Praznovanja in druženja za zaključene skupine

Če iščete prostor za večje zaključene družbe, službene zabave ali druge priložnosti, ob katerih se bi zbralo večje število ljudi, potem je The Place odgovor. Prostor sprejme do 150 ljudi v sedeči postavitvi in kar do 400 v stoječi izvedbi.

Foto: The Place

Pri organizaciji vašega dogodka se lahko zanesete na strokovno podporo ekipe The Place, ki bo poskrbela, da bo vaš poseben dogodek nepozaben, naj gre za rojstnodnevno zabavo, poslovno srečanje ali drug poseben trenutek v vašem življenju.

Pri izbiri hrane in pijače ste lahko prepričani, da bodo vaši gosti navdušeni, v The Place se najde nekaj za prav vsak okus. Na voljo imajo namreč različne menije, ki obljubljajo nepozabno gastronomsko doživetje, koktajle, tore in druga kulinarična presenečenja, saj si vsak dogodek zasluži tudi kanček nepričakovanega.

Foto: The Place

Pozabili niso niti na manjše zaključene družbe – The Room

Si želite druženja v krogu vaših najbližjih in ob dobri hrani? Tudi na to vprašanje je pravi odgovor The Place. V svojih prostorih imajo prav poseben prostor za manjše, zaključene družbe, ki lahko tako ob dobri hrani, a hkrati bolj intimno obeležijo rojstni dan ali drug poseben dogodek.

Foto: The Place

The Room je idealen prostor za do 15 ljudi. Na voljo je “all you can drink” doživetje z izbranimi žganimi pijačami in brezalkoholnimi pijačami ter prigrizki. Minimalno se mora doživetja udeležiti pet oseb, cena je 150 evrov na osebo.