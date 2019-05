V Brdih so naročili sonce, ta konec tedna odpirajo kleti

Najbolj priljubljen čas za obisk Goriških brd je ob trgatvi zagotovo začetek junija. Prihodnji konec tedna bodo slavili češnje, ta konec tedna pa vino - enkrat v letu, ob koncu pomladi, ko sonce že prijetno greje rodovitno zemljo in prostrane vinograde Goriških brd, tamkajšnji vinarji odprejo svoje kleti in omogočijo obiskovalcem nepozabno doživetje. Eden od najpomembnejših dogodkov v Brdih – Dnevi odprtih kleti – se bo zgodil to soboto in nedeljo, 1. in 2. junija, med 11. in 19. uro.

Z junijem pride tudi bolj prijazno vreme

Foto: Nina Vogrin In čeprav se zdaj to zdi skoraj nemogoče, je obetavna tudi vremenska napoved, ta kaže, da v soboto in nedeljo v Brdih ne bo padalo, temperatura pa se bo dvignila vse tja do 24 stopinj Celzija.

Izhodiščna točka je Vila Vipolže, kjer prevzamete kozarec in vrečko zanj. Vstopnina v predprodaji znaša 20 evrov, na dan dogodka bo 22 evrov, ob kozarcu pa sta v ceno vključen obisk in degustacija vin pri izbranih vinarjih ter organiziran prevoz iz Vile Vipolže do sodelujočih vinarjev.

Letos bo na dvodnevnem dogodku sodelovalo 23 vinarjev z več kot 80 vzorci vina:

