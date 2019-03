V BiH spekli rekordne čevapčiče: zmanjkalo jih je v 15 minutah #video

V Travniku v osrednji Bosni in Hercegovini so občinski praznik letos proslavili z gigantsko lepinjo, polno čevapčičev. Pravijo, da je to največja porcija čevapčičev, kar jih je kdo kdaj spekel v BiH.

Već tri decenije traje "Harijeva"nadaleko čuvena kulinarska priča o najukusnijim i najpoznatijim ćevapima u regionu,...

V Travniku so prepričani, da se jim godi krivica. Medtem ko so v BiH daleč najbolj znani banjaluški in sarajevski čevapčiči, Travničani ne dvomijo, da so njihovi prav tako dobri, če ne boljši, in si zato zaslužijo biti prav tako slavni.

Travniški čevapčiči se od drugih razlikujejo v več vidikih. Med drugim je v njih največ različnih vrst mesa - junetina, teletina, bravina (meso ovčjih samic in skopljenih samcev, starejših od enega leta) ter jagnjetina. Drugačne so tudi lepinje oziroma pitice, kot jim pravijo v Travniku in v katerih čevapčiče postrežejo, so namreč debelejše od lepinj v drugih delih BiH.

V Travniku so se odločili, da je treba njihovo specialiteto čim bolj spromovirati in s tem so začeli ob letošnjem občinskem prazniku, ki je bil 21. marca. Ob tej priliki so se v tamkajšnji najbolj znani "čevabdžinici" Hari lotili zahtevnega podviga. Odločili so se, da bodo zbrani množici postregli "največjo in najbolj avtentično porcijo čevapčičev v BiH".

2160 čevapčičev v lepinji s premerom 1,5 metra

Uradne potrditve, ali so res podrli kakšen rekord, pravzaprav ni, a porcija, ki so jo slavnostno postregli, je bila nedvomno velika. V lepinji s premerom 1,5 metra je bilo kar 2160 čevapčičev, ki so jih po navedbah bosanskih medijev pekli pol ure, zmanjkalo pa jih je v pičlih 15 minutah.

Uspjeli smo!!! Prvi i jedini u BiH smo napravili najveću najautentičniju porciju od 2160 ćevapa!

"Naši čevapčiči so na svetovnih lestvicah, prisvajajo pa si jih drugi. Zato smo se odločili to storiti prav na prvi spomladanski dan, ko se budi narava, ker je čas, da se tudi mi zbudimo in končno zaščitimo, kar je naše," je dejala predstavnica čevapčičarne Hari, pritegnil ji je tudi predsednik združenja kuharjev BiH Nermin Hodžić, ki je zatrdil, da nameravajo čevapčiče zaščititi po geografskih območjih, od koder izvirajo. "Zaščitili bomo travniške, sarajevske in banjaluške čevapčiče," je dejal Hodžić, "pravzaprav je žalostno, da to ni bilo urejeno že prej."

Napravili smo najveću i najatuentičniju porciju ćevapa u BiH✔️ Ukazali smo na važnost i značaj brendiranja i zaštite našeg prepoznatljivog i jedinstvenog autohtonog proizvoda✔️ Dan općine Travnik proslavili smo sa našim sugrađanima onako kako to mi najbolje znamo - uz 2160 ćevapa, koje je za 15 minuta degustiralo više od 300 ✔️

