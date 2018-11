Top italijanski recepti za hitra kosila

Ko potrebujemo okusen in hiter recept za kosilo, je prav, da navdih in nasvet poiščemo pri italijanskih kulinaričnih mojstrih.

Verjetno se vsi lahko strinjamo s tem, da imajo testenine posebno mesto v naši srcih – spominja nas na družinska kosila v mladosti, ko se je iz velikega lonca na štedilniku kadilo in smo komaj čakali, da se vsa družina zbere ob polni skledi odličnih špagetov. Ko smo morali skuhati svoje prvo "odraslo" kosilo, so bile to obvezno testenine. Tudi prvo kosilo v novem stanovanju, ko smo šli na svoje, so bile testenine. Prav tako pa nobeno kampiranje ne mine brez te odlične italijanske specialitete.

Odločen "ne" gensko spremenjenim organizmom

Za sredozemsko prehrano velja, da je ena od najbolj uravnoteženih v svetu. Njena skrivnost je v kakovostnih surovinah, iz katerih izdelujejo testenine in omake.

Ker je družba Barilla že na začetku svoje poti prisegla na brezkompromisno kakovost svojih izdelkov, mora tudi pri najosnovnejših sestavinah ostati na varni strani, zato je gensko spremenjene organizme zavrnila z odločnim "ne".

Gensko spremenjeno organizmi so organizmi, pri katerih je bil genski zapis (DNK) umetno spremenjen. Najpogosteje gre za sojo, koruzo, bombaž in oljno ogrščico.

Strogi postopki

Pridelovalci, ki delajo za družbo Barilla, morajo zato uporabljati izključno semena in rastline, ki ne izvirajo iz gensko spremenjenih organizmov. To velja tako za testenine kot za omake, kar pomeni, da je pod strogim nadzorom ogromno število dobaviteljev in njihovih pridelkov.

Prepričani so namreč, da dolgoročnih učinkov prehranjevanja z gensko spremenjenimi organizmi še vedno ne poznamo povsem. Družba Barilla pri vseh svojih izdelkih upošteva evropske predpise, ki so po komunikaciji, obveznosti in preglednosti trenutno najstrožji veljavni predpisi.

Do pravega sredozemskega kosila z okusno omako

Barilla tudi pri svojih slavnih omakah stavi na preizkušene domače recepte in na kakovostne sestavine, zaradi česar omakam ni treba dodajati barvil in konzervansov.

Kljub temu, da svoje dobavitelje polizdelkov iz paradižnika in bazilike skrbno izbirajo, jih dodatno preverjajo na poljih, med obiranjem pridelkov in med predelavo v njihovih obratih.

Zaveznik: visoka temperatura

Omake segrejejo na temperaturo med 92 in 95 °C ter vlijejo v kozarčke, ki so jih pred tem toplotno obdelali z vročim zrakom. Tako zagotovijo 100-odstotno varen izdelek.

Da bi omake z mesom čim bolje konzervirali, kozarčke postavimo v posebne naprave za sterilizacijo, njihovo vsebino pa segrejemo na 121 °C in jo pri tej temperaturi ohranjamo nekaj minut.

Lazanja z lososom in mladim grahom

Sestavine:

maslo bela moka mleko muškatni orešček dimljeni sir dimljeni losos drobnjak grah lazanja Barilla

Priprava:

Pripravimo bešamel: zavremo maslo, dodamo belo moko in vroče mleko. Vanj naribamo muškatni orešček. Narežemo dimljen sir in dimljen losos. Sesekljamo drobnjak.

Namastimo pekač z maslom. Najprej vlijemo bešamel, obložimo pekač z lazanjo in prelijemo z bešamelom ter dodamo koščke dimljenega sira, grah, losos in drobnjak. Postopek ponovimo štirikrat.

Pečemo na 180°C 20 minut. Postrežemo na krožniku in dekoriramo po želji.

Barilla priporoča, da odprt kozarec omake hranite v hladilniku in porabite v treh do petih dneh. V teh treh do petih dnevih lahko preostanek omake kadarkoli zamrznete. Omako preprosto prelijte v primerno posodo in postavite v zamrzovalnik, kjer jo lahko hranite do tri mesece.

Polnozrnati špageti s tunino in omako z zelišči Barilla

Sestavine za 4 osebe:

350 g polnozrnatih špagetov Barilla

400 g paradižnikove omake Barilla

200 g tunine v oljčnem olju

rdeča čebula

strok česna

10 češnjevih paradižnikov

2 žlici oljčnega olja

čili, peteršilj

Priprava

V velikem loncu zavremo vodo in jo solimo (približno 7 gramov soli na liter vode), dodamo polnozrnate špagete, ki jih kuhamo toliko časa, kot je navedeno na embalaži.

Hkrati v veliki ponvi s prevleko proti prijemanju na oljčnem olju popražimo čebulo in česen. Ko je čebula zlato rjave barve, odstranimo česen in dodamo na tanko narezan čili. Dodamo odcejeno tunino in paradižnikovo omako z zelišči Napoletana. Pustimo, da nekaj minut rahlo vre.

Ko so polnozrnati špageti kuhani al dente, jih odcedimo in premešamo s paradižnikovo omako z začimbami in tunino. Potresemo z nasekljanim svežim peteršiljem in na četrtine narezanimi češnjevci ter postrežemo.

Polnozrnati špageti s tunino in omako z zelišči Barilla so bogati z beljakovinami, primerni so za kosilo ali obrok pred treningom.

Ploščati špageti s kozjim sirom in z rdečim pestom s paradižnikom

Sestavine:

ploščati špageti Barilla

sveža špinača

ekstra deviško oljčno olje

koruza

sladka smetana

sol

kozji sir ali sir za žar

bazilika

parmezan

Priprava

Svežo špinačo sesekljamo in jo prepražimo na oljčnem olju, dodamo koruzo in sladko smetano. V mešanico dodamo žličko rdečega pesta ter premešamo.

Zavremo vodo in skuhamo ploščate špagete ter jih dodamo v omako. Serviramo jih na krožnik in okrasimo s kozjim sirom. Uporabimo lahko tudi sir za žar.

S špageti z rdečim pestom in kozjim sirom lahko postrežemo na večernih zabavah ali pa ko se želimo "pocrkljati" z okusnim obrokom.

