Tako se pripravi odlično zelenjavno juho #recept

Pomlad se bo hitro prevesila v vroče poletje in takrat bomo iskali recepte za jedi, ki bodo sveže in lahke. Juhe in zelenjavne enolončnice so vedno dobrodošla poletna popestritev.

Sveža zelenjava z vrta je prava osnova za poletno kulinarično ustvarjanje. In ko ni veliko časa, predvsem pa, ko nas vročina preganja stran od štedilnika, so hitre rešitve, ki jih spravimo v en lonec, več kot dobrodošle.

Kaj pravite na hitro zelenjavno juho, ki jo bodo z veseljem pojedli tudi najmlajši?

Sestavine:

500 ml vode

200 g buče ali zelenih bučk

200 g pora

100 g gomolja zelene

2 žlici nasekljanih listov zelene

1 zelenjavna kocka Vegeta

2 žlici bučnega olja

1 žlica bučnih semen

Priprava:

Narežite bučo, por in zeleno ter dajte v vrelo vodo. Dodajte zelenjavno kocko Vegeta in kuhajte približno deset minut. Odstranite z ognja in skupaj z listi zelene nekaj minut mešajte v mešalniku. Pripravljeno juho pokapajte z malo bučnega olja in dodajte bučna semena. Postrezite takoj.

Nasvet: Por lahko nadomestite s čebulo.

Skrivnost hitre in okusne juhe? Poleg sveže domače zelenjave je največji adut pri domačem kuhanju zelenjavna kocka Vegeta Natur, ki bo jedi dodala pristen okus narave. Vegeta je izdelana po receptu matere narave. Vsebuje samo izbrano zelenjavo in naravne začimbe. Skrbno izbrani čebula, korenje, zelena, peteršilj in luštrek bodo skupaj z vašimi kulinaričnimi spretnostmi vsaki jedi dali toplino, okus in vonj po domu.

Predajte se sveži zelenjavi

In ko so domači vrtovi polni sezonskih dobrot, je prav, da zavihamo rokave in postrežemo nove zelenjavne jedi, seveda brez zapletov in dolgih priprav. Poletje je čas za zabavo na prostem in odkrivanje zanimivih naravnih kotičkov v bližini svojega doma.

Foto: Getty Images

Čas je torej še za nekaj hitrih zelenjavnih idej, ki vam bodo polepšale vaše kulinarično poletje:

Foto: Getty Images

Prebudite poletno vzdušje s pravimi sredozemskimi okusi.

Sestavine:

150–200 g rukole

40 ml oljčnega olja

250 g kozic ali rakovih repkov

1 strok česna

20 g masla

20 g Gussnela Dolcela

100 ml belega vina

200 ml smetane za kuhanje

pisani poper

1 žlica Vegete Natur

Priprava:

Rukolo dobro operite in osušite. Na hitro jo popecite v več delih na oljčnem olju in položite na papirnato brisačo.

Na maslu na hitro popecite kozice in nasekljani česen, posujte z Gussnelom, premešajte ter prilijte vino. Nato dodajte približno 700 ml vode in pustite, da jed zavre. Dodajte Vegeto Natur in kuhajte še približno deset minut.

Popečeno rukolo narežite in dodajte v juho. Jed prevrite, začinite s poprom in prilijte smetano za kuhanje.

Kadar je v kuhinji Vegeta Natur, so na mizi jedi razkošnega in bogatega okusa, pripravljene na popolnoma naraven način. Spustite naravo v svojo kuhinjo, prepustite se bogastvu okusov in vonjev ter se podajte na novo kulinarično pustolovščino.

Foto: Getty Images

Sveže, hitro in polno okusa

Sestavine:

2 bučki

400 g krompirja

200 g paradižnika

1 rumena paprika

1 čebula

1 jajčevec

Oljčno olje

Sol

Pol žličke bazilike Maestro

žlička Vegete Natur

Priprava:

Zelenjavo operete, olupite in narežete na koščke. Krompir olupite in narežemo na kocke. V ponev najprej dodate 2–3 žlice oljčnega olja in popražite narezano čebulo. Dodate vso zelenjavo – razen paradižnika in krompirja – ter pražite na zmernem ognju približno pet minut.

Znižate ogenj, začinite z Vegeto Natur, dosolite in dodate baziliko ter zalijete s kozarcem vode. Pokrijete in kuhajte še približno 20 minut. Vmes večkrat premešate. Dodate narezan paradižnik in kuhate še približno deset minut.

Namig: zelenjavno ponev lahko popestrite s katerokoli zelenjavo po svojem okusu: dodate lahko korenje, gomoljno zeleno, brstični ohrovt ...

Foto: Getty Images

Sveža popestritev običajnih ražnjičev

Sestavine:

2 manjši zeleni bučki

5–6 šampinjonov

1 rdeča paprika

1 rdeča čebula

1 jajčevec

Polovica žličke česna v prahu Maestro

Žlička Vegete Natur

Priprava:

Zelenjavo operete in narežete na poljubne kocke, jih posolite, začinite z Vegeto Natur in nekaj kapljicami oljčnega olja. Zapičite jih na palčke in specite v ponvi. Postrezite z veliko skledo solate.

Vegeta je vaš najboljši kuharski pomočnik, saj boste na naraven način poskrbeli, da bodo vaše specialitete vrhunske in polnega okusa, predvsem pa vam bo pomagala, da bo priprava jedi hitrejša in preprostejša. Izdelki Vegeta Natur vsebujejo najboljše izbrane naravne sestavine, ki imajo samo eno vlogo pri vašem kuhanju: izboljšati in poudariti naravni okus vseh sestavin, ki jih boste uporabili v receptih. Kuhanje z izdelki Vegeta Natur je nadvse preprosto, saj vam omogoča še več svobode in eksperimentiranja. Sodobnim receptom dodaja vrhunskost, ki jo poznajo samo največji kuharski mojstri. Izdelki Vegeta Natur so brez konzervansov, z morsko soljo in brez dodanih ojačevalcev arome. Vegeta Natur se naravno ujema z vsemi vrstami mesa in zelenjave in tudi vas bo navdihnila za nove kulinarične stvaritve!

