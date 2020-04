Ideja za hitro in okusno kosilo: enolončnica z mesnimi kroglicami #video

Ostanite doma in izkoristite ta čas za prave kulinarične užitke. Brez velikega predznanja in zapletenih sestavin lahko tudi sami pričarate vrhunske jedi. Potrebujete samo dobra navodila s preprostim receptom in skrivno sestavino, ki bo vsako vašo jed povzdignila na čisto drugo raven.

Foto: Getty Images

To je jed, ki vam bo takoj zlezla pod kožo – najprej zaradi preproste priprave, potem pa še zaradi neverjetne mešanice vrhunskih okusov. Lahka in pisana enolončnica vas bo pozimi pogrela, poleti pa vam bo ponudila novo svežino, ki jo boste zlahka osvojili.

Ali ste vedeli? Ohrovt je ena najbolj zanemarjenih vrtnin v domači kulinariki. V resnici pa lahko z njo pričaramo nešteto okusnih in raznolikih jedi. Bogat z vitamini C, A in K, vsebuje tudi veliko magnezija, železa, kalija in kalcija. Poleg tega deluje tudi protivnetno in antioksidativno. Je lahka zelenjava, ki jo lahko uvrščamo v jedilnik tudi pri bolj dietnem prehranjevanju. Vmešamo ga lahko v solate, različne omake, iz njega lahko naredimo sarme, odlično se znajde v različnih juhah in bogatih enolončnicah.

Sestavine:

Za mesne kroglice:

400 g mletega piščančjega mesa

50 g kruha

1 rumenjak

črni poper Maestro

sol

peteršilj

Za enolončnico:

olivno olje

50 g čebule

2 korenčka

1 l vode

1 kokošja kocka Vegeta

400 g ohrovta

50 g špinače

skodelica kuhane ječmenove kaše

sol

črni poper Maestro

Priprava:

Najprej pripravimo mesne kroglice. V meso vmešamo narezan kruh, rumenjak, poper Maestro, sol in na drobno nasekljan peteršilj. Dobro premešamo in oblikujemo kroglice.

V večjo kozico vlijemo olje, prepražimo nasekljano čebulo in dodamo korenje. Zalijemo z vodo in dodamo sestavino, ki bo juho popestrila s pravo svežino – kokošjo kocko Vegeta. Juho premešamo, dodamo ohrovt, mesne kroglice in kuhamo na zmernem ognju približno 20 minut. Na koncu v juho primešamo svežo špinačo in skodelico kuhane ječmenove kaše. Solimo popopramo, počakamo nekaj minut in enolončnica je pripravljena.

Namig kuharskega šefa Svoji enolončnici lahko namesto ječmenove kaše dodate ajdovo, odlična bo tudi z mešanico žit. Vsekakor pa lahko s pripravo improvizirate tudi glede na sestavine, ki jih imate v hladilniku – to je nedvomno odlična ideja za kosilo, ko lahko uporabite zelenjavo, ki vam ostaja v hladilniku.

