Italijanska specialiteta malo drugače #recept

Foto: Getty Images Priprava lazanje zahteva veliko priprav, kuhanja in pečenja, predvsem pa časa, ki ga v sodobni kuhinji pogosto primanjkuje. Bo že držalo, da ga imamo v tem obdobju domače izolacije malo več, vendar peka prave lazanje kljub temu predstavlja nekakšen kulinarični izziv, ki se mu mnogi izogibajo. Škoda, saj je vsak grižljaj domače lazanje prava pustolovščina okusov.

Toda brez skrbi, tudi največji začetniki boste s spodnjim receptom navdušili še tako zahtevne jedce. Predstavljamo vam pripravo lazanje v ponvi. V manj kot eni uri boste lahko uživali v neverjetnih italijanskih okusih.

Čas priprave: 50 minut

Sestavine za 4 osebe:

2 žlici olivnega olja

200 g čebule

500 g mletega mesa

2 žlički Vegete Natur univerzalnega dodatka jedem

3 stroki česna

100 ml vode

1 pločevinka pelatov Podravka (400 g)

1 žlička origana Maestro

250 g mocarele

60 g parmezana

6 lističev za lazanjo

½ žličke črnega mletega popra Maestro

½ žličke muškatnega oreščka Maestro

Priprava:

V široki ponvi na vročem olju prepražite na drobno nasekljano čebulo. Dodajte meso, ga začinite z Vegeto Natur in pecite, dokler ne postane zlatorjavo. Dodajte stisnjen česen, vodo, nasekljane pelate, origano, narezano mocarelo in parmezan ter začinite s poprom in muškatnim oreščkom. Lističe za lazanjo namočite v mesno omako, pokrijte in kuhajte na nizkem ognju približno 30 minut. Še vroče postrezite s skledo zelene solate.

Nasvet: Preden lističe za lazanjo dodate v mesno omako, jih lahko razlomite ali pa namesto njih uporabite široke jajčne rezance.

Naj pri izbiri sestavin za vašo hitro lazanjo sodeluje vsa družina. Foto: Getty Images

Kakšna bo vaša različica hitre lazanje v ponvi?

Našemu predlogu lazanje lahko dodate tudi svoj pečat s sestavinami, ki jih imate najraje. Tako lahko na primer izpustite mleto meso in ga nadomestite z večjo količino pelatov. Tako boste pričarali očarljivo paradižnikovo lazanjo, ki jih lahko poleg origana dodate tudi nekaj ščepcev bazilike Maestro. Okus Sredozemlja bo na vašem krožniku tako še izrazitejši.

Zelo priljubljena in polnega okusa je tudi špinačna lazanja. Priprava je nadvse preprosta: odstranite pelate in origano ter ju nadomestite s kuhano in narezano špinačo (300 g). Za popolnoma vegetarijansko različico pa meso preprosto nadomestite s 500 g skute.

Nikakor pa ne pozabite na nepogrešljiv dodatek v sodobni kuhinji – na dve žlički Vegete Natur univerzalnega dodatka jedem, ki bo vaši lazanji dodala naravno aromo in vam tako omogočila, da boste postali najboljši domači italijanski kuhar.

Vegeta Natur je popolna mešanica devetih vrst s soncem obsijane zelenjave in skrbno izbranih začimb, ki bodo vašim jedem dale najboljši okus narave.

Kadar je v kuhinji Vegeta Natur, so na mizi jedi razkošnega in bogatega okusa, pripravljene na popolnoma naraven način. Spustite naravo v svojo kuhinjo, prepustite se bogastvu okusov in vonjev ter se podajte na novo kulinarično pustolovščino!

Ko kuhanje postane prava italijanska simfonija

In ko bo v vaši kuhinji zadišalo po omamnih italijanskih sestavinah, ne bo prav nič nenavadno, če boste vmes zaplesali v ritmu legendarne pesmi O sole mio ali celo že razmišljali še o kakšni čudoviti italijanski sladici, kot so tiramisu, panna cotta ali semifreddo.

Če želite, da bi iz vaše kuhinje večkrat zadišalo po italijanski kulinariki, bodite pogumni, saj je tako imenovana sredozemska kuhinja veliko bolj preprosta, kot si morda predstavljate. Temelji na osnovnih lokalnih sestavinah, ki jih najdemo tudi pri nas – od svežega paradižnika, česna, oliv, paprike, čilija in do izvrstnih sirov, dišavnic in začimb.

Da bodo vse vaše specialitete bogatejše in še bolj izpopolnjene, zaupajte vrhunskim izdelkom Vegeta Natur, ki skrivajo v sebi dragocene sestavine iz narave – brez ojačevalcem okusov in umetnih arom. Pripravljeni so za to, da nam olajšajo domače kuhanje in nam pomagajo, da so naše jedi prvovrstne.

Kako izboljšati okus vašim jedem? Vegeta je vaš najboljši kuharski pomočnik, saj boste na naraven način poskrbeli, da bodo vaše specialitete vrhunske, polnega okusa, predvsem pa vam bo pomagala, da bo priprava jedi hitrejša in preprostejša. Izdelki Vegeta Natur vsebujejo najboljše izbrane naravne sestavine, ki imajo samo eno vlogo pri vaši kuhariji: izboljšati in poudariti naravni okus vseh sestavin, ki jih boste uporabili v receptih. Kuhanje z izdelki Vegeta Natur je nadvse enostavno, saj vam omogoča še več svobode in eksperimentiranja. Sodobnim receptom dodaja vrhunskost, ki jo poznajo samo največji kuharski mojstri. Izdelki Vegeta Natur so brez konzervansov, z morsko soljo in brez dodanih ojačevalcev arome. Vegeta Natur se naravno ujema z vsemi vrstami mesa in zelenjave in tudi vas bo navdihnila za nove kulinarične kreacije!

