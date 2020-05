Hitro kosilo za gurmane: špageti v 15 minutah

Foto: Getty Images

Testenine so vedno najboljša alternativa za hitra in okusna kosila. Dopuščajo pa tudi veliko možnosti za eksperimentiranje z okusi.

Predstavljamo vam recept za špagete z bučkami, ki bo nedvomno zelo hitro zasedel pomembno mesto med vašimi poletnimi recepti. Sezona bučk je pred vrati, zato nov recept vedno pride prav.

Sestavine:

350 g špagetov Zlato polje

olivno olje

100 g čebule

500 g zelenih bučk

1 strok česna

sok 1 limone

1 žlička Vegete Natur

parmezan

sol

Priprava:

Špagete skuhamo v slanem kropu. Vmes narežemo bučke in čebulo. V ponvi na olju prepražimo čebulo, dodamo bučke, česen in polijemo s sokom limone. Premešamo in začinimo z žličko Vegete Natur. Pražimo še nekaj minut in nato v bučke vmešamo špagete, da se okusi dobro spojijo.

Špagete postavimo na krožnike in preden postrežemo, posujemo s sveže naribanim parmezanom.

S ščepcem narave je vsaka jed še bolj okusna Skrivnost slastnih testenin z bučkami se skriva v eni sami žlički. Vegeta Natur namreč obroku poudari naravni okus in tako vsakemu domačemu kuharju omogoči pričarati vrhunsko jed tudi z malo sestavinami. Vegeta Natur je popolna mešanica devetih vrst s soncem obsijane zelenjave in skrbno izbranih začimb, ki bodo vašim jedem dale najboljši okus narave. Kadar je v kuhinji Vegeta Natur, so na mizi jedi razkošnega in bogatega okusa, pripravljene na popolnoma naraven način. Spustite naravo v svojo kuhinjo, prepustite se bogastvu okusov in vonjev ter se podajte na novo kulinarično pustolovščino!

Še več idej za okusne testenine

Če se vam vedno nekam mudi ali v kuhinji ne marate preživljati preveč časa, potem morate samo osvojiti nekaj receptov s testeninami in se založiti z izdelki Vegeta Natur in vaši obroki bodo vedno prava kulinarična epopeja.

Da bo še nekoliko lažje, smo vam pripravili še nekaj idej za slastne omake s testeninami.

Foto: Getty Images Omaka z bučkami in paradižnikom

Sestavine: četrtina pora, 250 g bučk, 200 g pelatov (lahko tudi iz konzerve), žlička Vegete Natur, 200 g mocarele, origano in bazilika.

Priprava: Por narežemo na majhne kolobarje in prepražimo na olivnem olju, dodamo narezane bučke, dodamo žličko Vegete Natur in premešamo. Po nekaj minutah dodamo še na kocke narezane pelate, dobro premešamo in začinimo. Dušimo nekaj minut in v omako vmešamo najljubše testenine in na kocke narezano mocarelo.

Foto: Getty Images Omaka alla puttanesca

Sestavine: 10 g kaper, 25 g vloženih inčunov, 3 stroki česna, paradižnikova omaka, 100 oliv, paprika v prahu Maestro, žlička Vegete Natur.

Priprava: V ponvi na olju najprej prepražite inčune in cele stroke česna ter dodajte še narezane kapre. Pražite približno 5 minut na zmernem ognju in nato dodajte paradižnikovo omako. Omako kuhajte še 10 minut. Odstranite stroke česna, vmešajte na drobno narezane olive, začinite z žličko Vegete Natur in papriko v prahu.

Foto: Getty Images Tunina omaka

Sestavine: 400 g pelatov, 150 g tunine iz konzerve, polovica čebule, polovica žličke Vegete Natur, poper Maestro, bazilika.

Priprava: V ponvi najprej na oljčnem olju prepražite čebulo. Dodajte odcejeno tuno, narezane pelate. Premešajte, začinite z Vegeto Natur in baziliko. Omaka naj se kuha še približno deset minut na počasnem ognju.

Vegeta je vaš najboljši kuharski pomočnik, saj boste na naraven način poskrbeli, da bodo vaše specialitete vrhunske, polnega okusa, predvsem pa vam bo pomagala, da bo priprava jedi hitrejša in preprostejša. Izdelki Vegeta Natur vsebujejo najboljše izbrane naravne sestavine, ki imajo samo eno vlogo pri vašem kuhanju: izboljšati in poudariti naravni okus vseh sestavin, ki jih boste uporabili v receptih. Kuhanje z izdelki Vegeta Natur je nadvse enostavno, saj vam omogoča še več svobode in eksperimentiranja. Sodobnim receptom dodaja vrhunskost, ki jo poznajo samo največji kuharski mojstri. Izdelki Vegeta Natur so brez konzervansov, z morsko soljo in brez dodanih ojačevalcev arome. Vegeta Natur se naravno ujema z vsemi vrstami mesa in zelenjave in tudi vas bo navdihnila za nove kulinarične kreacije!

Preverite še preostale recepte: