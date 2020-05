Tako se pripravi popoln losos

Foto: Getty Images

Riba je ključna sestavina v tako imenovani sredozemski dieti, je pa tudi živilo, ki ima v sebi toliko dobrega, da tega ne bi bilo dobro spregledati. Ribe so namreč nepogrešljiv vir lahko prebavljivih beljakovin, odlikuje jih tudi bogata osebnost vitamina D, selena in joda, predstavljajo tudi glavni vir omega-3 maščobnih kislin. Strokovnjaki za prehrano svetujejo, da bi ribo morali uživati vsaj enkrat tedensko, predstavlja pa idealno izbiro tako za okusna kosila kot za lažje večerje.

V fileju v ponvi, cela v pečici, v odlični juhi ali brodetu ali z okusnimi testeninami. Nežna riba se bo podala k najrazličnejšim kombinacijam, in je lahko osnova različnejših mednarodnih kuhinj – sredozemske, azijske ali skandinavske. Izberite svojo najljubšo in se podajte v posebno morsko kulinarično pustolovščino.

Foto: Getty Images

Sodoben način kuhanja zahteva kar nekaj iznajdljivost, predvsem, kar zadeva časovne omejitve in iskanja okusnih ter uravnoteženih jedi. Prav zato losos velja za popolno kombinacijo sodobne kulinarike: hitra priprava, okusnost in nešteto možnih kombinacij.

File lososa pripravimo v ponvi z nekaj kapljicami olja. Spečemo ga lahko tudi v pečici skupaj s krompirjem in zelenjavo. Postrežemo ga lahko kot cel file, lahko ga narežemo in dodamo v solato ali v omako s testeninami.

Ste začetnik? To je osnova za odličen lososov file:

Največja začetniška napaka pri pripravi rib je ta, da jih prekuhamo oziroma prepečemo. Med pripravo moramo biti zato pozorni na strukturo fileja. Za začetek si pomagajte s spodnjo časovnico in z nekaj vaje boste pečenje osvojili tudi že po občutku.

Foto: Getty Images 1. File posolite in začinite. Predlagamo, da uporabite mešanico za ribe Vegeta Natur, ki bo lososu dodala pravo mero okusa in vam tako omogočila, da ga ne boste "uničili" z napačnimi začimbami.

2. Postavite ga na vročo ponev, ki ste jo prekrili z nekaj kapljicami oljčnega olja. Če ima file kožo, ga položite s kožo navzdol.

3. Pečete približno štiri minute, odvisno od debeline fileja. Preverite pa tako, da pogledate barv fileja v ponvi. Polovica spodnjega dela fileja namreč spremeni barvo.

4. File obrnete in pečete toliko časa, kot ste prvo polovico. Če se pri obračanju koža prijemlje ponve, počakajte še približno pol minute.

5. File postavite na krožnik in obložite s solato ali s kakšno drugo vam najljubšo prilogo.

Zakaj staviti na mešanico za ribe Vegeta Natur?

Kombinacija zelenjave in izbranih začimb po receptu matere narave bo tudi največje ljubitelje rib pustila brez besed.

Ne glede na to, katere vrste rib pripravljate, bele ali modre, sladkovodne ali morske, in ne glede na to, ali jih pražite, pečete ali kuhate, vam bodo naravne sestavine v Vegeti Natur za ribo pomagale, da bo rezultat vedno okusen!