Ta koktajl imajo Italijani še raje kot gin tonic. Smo zdaj na vrsti Slovenci? #video

Vodka, ingverjevo pivo, limeta in veliko ledu - to so sestavine koktajla, ki so ga v ZDA obudili pred nekaj leti, pivci pa so se popolnoma navdušili nad njim. Zdaj je ta val navdušenja pljusknil tudi v Evropo.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač "Moscow Mule je v Italiji trenutno neverjetna uspešnica, prodajo ga več kot gin tonica," nam je povedal Gašper Čarman, lastnik ljubljanske vinoteke eVino. "Je super koktajl, zelo osvežilen in se zato še posebej prileže poleti."

Glede na to, da Slovenci hitro posvojimo trende, ki se primejo v Italiji - pomislite na aperol spritz -, bomo verjetno kaj kmalu tudi pri nas množično pili "moskovsko mulo".

Koktajl, ki ga prvič vsi naročijo zaradi lončka

Moscow Mule je drugačen že na prvi pogled - recept zanj namreč ne zapoveduje le sestavin, ampak tudi "embalažo", v kateri naj bi bil postrežen. Gre za bakreni lonček - pravzaprav so nekoč res bakrene lončke zdaj zamenjali jekleni, ki so le videti bakreni -, zaradi katerega so po besedah Čarmana tudi slovenski gostje začeli piti Moscow Mule. "Ko smo ta koktajl prvič objavili na Instagramu, je že čez pol ure prišla povsem navdušena gostja, češ da bi pila Moscow Mule. Ko so ta lonček videli še drugi gostje, pa se je začelo širiti kot požar, naenkrat je Moscow Mule pila celotna terasa."

Foto: Ana Kovač

"Ta lonček je super tudi zato, ker zadržuje temperaturo in v njem pijača dlje časa ostane hladna," pa nam je bolj praktični vidik neobičajnega nosilca pijače pojasnila mojstrica mešanja pijač Tina Pirnat, ki nam je tudi pokazala, kako Moscow Mule zmešamo.

V lončku potlačimo svežo limeto, narezano na kose, lahko pa uporabimo tudi zgolj limetin sok. Nato lonček napolnimo z ledom, dodamo merico vodke in lonček zvrhamo z ingverjevim pivom. Mimogrede - v slovenščini z ingverjevim pivom poimenujemo dve različni pijači, ginger ale in ginger beer. Prvi ima le aromo ingverja, drugi pa ingver dejansko vsebuje in je bolj intenziven - tega uporabljamo za Moscow Mule.