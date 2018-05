Sicilijanec izumil tiramisu v tubi, Italijani s severa skočili v zrak

Kuharski mojster s Sicilije se je domislil prav posebne sladice, tiramisuja "za s seboj", ki ga iztisnete iz tube in v njem uživate kjerkoli. S to travestijo pa je močno razburil severovzhod Italije, kjer je ta klasična italijanska sladica nastala.

Ko gre za njihovo hrano, Italijanom kar ne zmanjka razlogov za razburjanje. Pred kratkim so se jezili zaradi spremenjenega recepta za pico margerito, pred tem zaradi narobe pripravljene karbonare, zdaj je ogenj v strehi zaradi tiramisuja.

Pasquale Caliri, kuharski mojster iz Messine na Siciliji, je pred kratkim predstavil svojo novo stvaritev, tiramisu v tubi. Sladico preprosto iztisnete iz tube, pomešate in uživate v njej.

Caliri je dejal, da so skrivnost njegovega recepta predvsem sicilijanska bela jajca iz proste reje, ki vsebujejo manj holesterola in veliko vitaminov A in E, dobavlja pa mu jih rejec starih lokalnih pasem kokoši.

Zgroženi severnjaki

Priročna in nedvomno okusna sladica pa je takoj zakuhala nov prepir med že tradicionalno sprtima severom in jugom Italije. Na severovzhodu Italije, v deželah Veneto in Furlanija-Julijska krajina (ki se tudi med seboj pričkata o tem, kje je tiramisu v resnici nastal), so namreč zgroženi nad tem, kaj je Sicilijanec naredil iz njihove specialitete.

Poudarjajo, da je tiramisu sladica, ki mora nekaj časa počivati, predvsem pa jo je treba uživati v popolnem udobju. "Lepota tiramisuja je tudi v tem, da je sladica, ki jo pripravljamo doma in ima zato veliko različic. A v primeru Calirijeve različice gre vendarle za preveč svobodno interpretacijo," je za kulinarični portal Dissapore izjavil župan furlanskega mesta Tolmezzo.

Čigav je tiramisu?

Prav v Tolmezzu sicer trdijo, da je tiramisu nastal pri njih, medtem ko je do nedavnega veljalo, da izvira iz Trevisa v Venetu. Strasti glede avtorstva so se še posebej razplamtele lani, ko je italijansko ministrstvo za kmetijstvo in prehrano Furlanijo-Julijsko krajino uradno priznalo za deželo, kjer se je rodil tiramisu, kar je razburilo prebivalce Veneta, ki že dolgo trdijo, da je tiramisu njihov.

Na celoten kulinarični spor okoli tiramisuja se je medtem odzval tudi sicilijanski kuhar, ki ga je nič hudega sluteč zakuhal. "Dragi prijatelji s severovzhoda, ko te mine želja po smehu in igri, je čas, da se zamisliš. Nasvet: pridite na morje in na tiramisu," je zbodel sonarodnjake s severa.