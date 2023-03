Sestavine:

1 čebula

3 stebla zelene

3 korenčke

500 gramov mlete svinjine

300 gramov mlete govedine

200 gramov mlete teletine

1 liter pasate − pretlačenega paradižnika

400 gramov pelatov iz pločevinke

150 gramov paradižnikove mezge

ekstra deviško oljčno olje

1 kozarec rdečega vina

1 skodelica polnomastnega mleka

sol in poper

Postopek:

V velikem loncu na zmernem ognju na olju prepražite nasekljano čebulo. Ko postekleni, dodajte še nasekljano zeleno in korenčke, premešajte in kuhajte okoli pet minut. Prilijte pol kozarca rdečega vina in kuhajte, dokler ne izhlapi, nato dodajte mleto mesto in ga razdrobite z leseno žlico ali vilicami, preden ga posolite in popoprajte. Vsake toliko časa premešajte, da zagotovite, da je mleto meso v celoti kuhano, in pustite, da porjavi. Ko voda izhlapi, primešajte še pol kozarca rdečega vina, ko to povre, pa primešajte pasato, pelate in paradižnikovo mezgo. Med mešanjem z leseno žlico zdrobite večje kose pelatov.

Na nizkem ognju kuhajte 1,5 ure, nato primešajte liter vrele vode. Na tej točki omako poskusite in dosolite, če se vam zdi potrebno. Po kakšni uri spet prilijte toliko vode, kot se vam zdi potrebno, in premešajte. Pristno bolonjsko omako je treba kuhati od štiri do pet ur, da bo meso res mehko. Vsake toliko preverite, ali je treba priliti vodo, in pazite, da omaka le rahlo brbota.

Ko je omaka kuhana, jo odstavite z ognja in pustite počivati. V drugem loncu zavrite dobro osoljeno vodo in v njej skuhajte testenine po izbiri (najbolj primerne so tagliatelle ali pappardelle).

V omako prilijte skodelico mleka in premešajte, nato omako spet postavite na štedilnik za pet minut.

Pripravite večjo ponev za mešanje. Dno prekrijte z žlico ali dvema omake, nato dodajte testenine in skodelico vode, v kateri so se kuhale. Mešajte, dokler se testenine popolnoma ne spenijo, nato dodajte še več omake in znova dobro premešajte.

Če vam kaj omake ostane, jo lahko zamrznete.