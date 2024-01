Sestavine:

300 ml sladke smetane

300 ml mleka

230 gramov masla

2 vejici rožmarina

2 vejici žajblja

2 stroka česna

2,5 kg krompirja

sol in poper

Postopek:

Krompir stresite v lonec, zalijte z vodo in zavrite, nato posolite in na zmernem ognju kuhajte okoli 20 minut oziroma dokler se krompir ne zmehča.

V drugem loncu zmešajte smetano, mleko in maslo, rožmarin, žajbelj in stisnjena stroka česna. Na zmernem ognju segrevajte do brbotanja. Odstavite in pustite stati 15 minut, nato odstranite rožmarin, žajbelj in česnova stroka. Krompir pretlačite, vanj prilijte mlečno mešanico in temeljito premešajte, posolite in poprajte.

V pečici prižgite le zgornji grelnik in nastavite na najvišjo jakost. Pire nadevajte v ognjevarno posodo, po vrhu namažite s stopljenim maslom in postavite na najvišjo rešetko v pečici. Pecite le nekaj minut, toliko, da pire po vrhu rahlo porjavi. Postrezite še vroče.