Hrenov namaz, ki je malce drugačen in zelo privlačen

Marsikdo ne ve, kako odlično se v kulinariki ujameta rdeča pesa in hren. Zdaj je pravi trenutek, da ju zmešate v namaz, ki bo navdušil velikonočno omizje.

Sestavine:

120 g hrena (lahko tudi več, če so vam všeč močnejši okusi)

1 kg rdeče pese

150 ml jabolčnega kisa

30 ml medu

1 čajna žlička soli

1 čajna žlička mletega popra

Postopek:

Rdečo peso skuhajte ali, še bolje, specite v pečici, ohladite in olupite ter nastrgajte. Nastrgajte ali s kuhinjskim mešalnikom zmeljite olupljeno korenino hrena ter zmešajte z nastrgano peso. Dodajte še kis, med, sol in poper ter mešajte, dokler zmes ni enotna. Postrezite k velikonočni šunki in pirhom, lahko pa tudi k pečenemu mesu ali celo ribam.

