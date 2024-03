Poznate slovenske velikonočne običaje?

Kmalu bodo tukaj velikonočni prazniki, ki bodo ponovno združili tradicijo, kulturo in verske obrede ter povezali družine. Velika noč velja za enega izmed najpomembnejših praznikov v Sloveniji. Začne se že s pepelnično sredo, ki označuje začetek 40-dnevnega posta, in se nadaljuje vse do velikonočnega ponedeljka, ko se vsa družina zbere ob mizi, polni dobrot.

So to tudi vaši običaji?

Med najpriljubljenejšimi velikonočnimi običaji v Sloveniji je prinašanje butaric v cerkve na cvetno nedeljo. Gre za butarice, ki so sestavljene iz svežega zelenja in rastlinja. Pomembne so zato, ker simbolizirajo pomlad in novo življenje. V naši državi so še posebej znane ljubljanske butare, ki so prepoznavne po vpletenih raznobarvnih smrekovih oblancih.

Ste že slišali za Škofjeloški pasijon?

Škofjeloški pasijon je zelo pomemben dogodek, ki je povezan z velikonočnimi prazniki. Gre za 300 let staro dramsko delo, ki ga vsakih šest let uprizorijo v Škofji Loki. V 13 podobah upodablja motive velike noči in zgodbe iz Stare zaveze ter je vpisano v seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine.

Velikonočne dobrote

Praznična pojedina je velik del velikonočnih praznikov, ki odraža bogato kulturno raznolikost Slovenije. Tradicionalne velikonočne jedi vključujejo potico, šunko, hren in pirhe. Pirhe ustvarjamo že prej, da so pripravljeni, ko je čas za velikonočni zajtrk. Poznamo več različnih tehnik, s katerimi si lahko pomagamo pri barvanju. Med jedmi sta še posebej priljubljeni šunka v testu in potica z različnimi nadevi.

Foto: Shutterstock

Darila, ki jih prinese velikonočni zajček

Za vse, ki so čez leto pridni, velikonočni zajček prinese kakšno malenkost. Ponavadi so to sladkarije, pobarvanke ali celo igrače. Največkrat pa so to čokoladna jajčka.

Preživite praznike na zabaven način

Na praznični ponedeljek so pogosto prisotne tudi družabne igre, ki povezujejo družinske člane in jim pričarajo zabavo. Velika noč v Sloveniji predstavlja prepletanje kulture, tradicije, druženja in kulinarike.

Foto: Shutterstock