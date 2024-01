Okusna jed za dni, ko se želite izogniti mesu.

Sestavine:

10 jajc

200 g prosene kaše

250 g brokolija

1 čebula

2 rdeči papriki

200 g zrnatega sira z 20 % mm

100 ml mleka ali rastlinskega napitka

2 žlički soli

četrt žličke popra

2 žlički česna v prahu

2 žlički drobnjaka

1 žlička bazilike

2 žlici olivnega olja, dodatno za maščenje pekača

Postopek:

Pečico predhodno segrejemo na 180 stopinj Celzija in namastimo pekač velikosti 19 x 25 cm. Proseno kašo operemo pod tekočo vodo. V slanem kropu skuhamo proseno kašo po navodilih proizvajalca. Ko je kuhana, pustimo, da se nekoliko ohladi.

Čebulo narežemo na drobne kocke, rdeči papriki operemo in narežemo na trakce. Brokoli operemo in narežemo na drobne cvetke. V veliki ponvi segrejemo olivno olje in na njem pražimo čebulo, dokler ne postane mehka. Dodamo narezano rdečo papriko in brokoli ter pražimo nekaj minut, da se zelenjava zmehča.

V veliko posodo ubijemo jajca in jih razžvrkljamo. Umešanim jajcem dodamo zrnat sir, mleko in vse začimbe. Ponovno premešamo in dodamo še kuhano proseno kašo in popečeno zelenjavo. Maso zlijemo v namaščen pekač in pečemo 40–45 minut, dokler ni narastek lepo zlatorjav.