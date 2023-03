Sestavine:

220 g špagetov ali drugih testenin

25 g pancete, narezane na male kocke

2 žlici olivnega olja

2 jajci

50 g parmezana

sveže mlet črni poper

Postopek:

Testenine skuhajte al dente oziroma na zob. Medtem v ponvi segrejte olivno olje in prepražite slanino, da postane hrustljava. V globokem krožniku zmešajte jajca s parmezanom in poprom. Kuhane testenine odcedite, dodajte v ponev s panceto in dobro premešajte. Odmaknite z ognja, nato dodajte jajca s parmezanom. Dobro premešajte in postrezite takoj.