Znani kuhar je spremenil recept za pico in razjezil Italijane

Carlo Cracco je eden najbolj znanih italijanskih kuharjev, med drugim je kot sodnik sodeloval tudi v italijanskem MasterChefu. Foto: Getty Images

Italijanski kuharski zvezdnik Carlo Cracco je sredi februarja svojo milansko restavracijo preselil na nov naslov, v znamenito galerijo Vittorio Emanuele II., na jedilnik pa je uvrstil novost: svojo interpretacijo najbolj znamenite neapeljske pice. Spremenjen recept za pico margerito pa je močno razjezil svoje sonarodnjake.

Hrustljavo testo in origano namesto bazilike

Cracco je gostom ponudil pico margerito s testom, v katerega je zamesil semena in žitne kosmiče, da bi bilo hrustljavo, paradižnikova omaka je veliko gostejša od tradicionalne, mocarelo pa na pico dodajo po peki in je torej sveža, ne stopljena. Na koncu pico potresejo z origanom, ki ga v izvirnem receptu ni - "prava" margerita je okrašena s svežo baziliko.

caro @craccocarlo, la tua #pizza è più incivile di quella con l'ananas. ma ci faccia il piacere! ci sono gli estremi per una querela. #pizzacracco pic.twitter.com/VmpQyEZxsW — Alessandra Caldoro (@ACaldoro) March 10, 2018

Ob novici o izumu milanskega kuharskega mojstra je na družbenih omrežjih završalo. Oglasili so se užaljeni Neapeljčani, pa tudi preostali Italijani, poroča milanski časopis Il Giorno. "In potem se sprašujete, zakaj so mu odvzeli zvezdico," je zapisal eden od spletnih komentatorjev in se s tem obregnil ob dejstvo, da so Craccovi restavraciji v najnovejšem Michelinovem vodniku oceno z dveh zvezdic znižali na eno. "Zaradi te pice mu ne bi smeli vzeti le zvezdic, ampak tudi peč."

Che voglia di andare a mangiare da @craccocarlo, farmi portare la pizza e sbottare: “16 euro per sta merdina qua? Ma va’ che il mio falegname con 5000 lire la faceva meglio.” pic.twitter.com/OIrRyCmec9 — Ma io boh. (@perplimimi) March 10, 2018

Olja na ogenj je prilila tudi zasoljena cena Craccove pice - zanjo je namreč zaračunal 16 evrov, medtem ko cene margerite tudi v najbolj znamenitih neapeljskih picerijah ne presežejo deset evrov, v večini pa so še občutno nižje. Tako so kuharju pri časopisu Corriere della Sera svetovali, naj se "spusti na raven neapeljskih ulic, ne kot kuharski zvezdnik, ampak tamkajšnji picopeki, ki pečejo pice za le dva evra".

Slavni picopek iz Neaplja je drugačnega mnenja

Neapeljska pica Foto: Ana Kovač Povsem drugačnega mnenja pa je znameniti neapeljski picopek Gino Sorbillo, ki se je v firenškem časopisu La Nazione zavzel za kuharskega kolega. "Všeč mi je poštena in preprosta filozofija njegove jedi. Njegova pica kaže njegovo vizijo, s katero je tudi postal slaven," je dejal Sorbillo. "Predvsem pa ni nikjer na meniju napisal, da gre za neapeljsko pico."

"Carlo vedno uporablja najbolj kakovostne sestavine," je še dejal Sorbillo in okrcal someščane: "Nas Neapeljčane bi moralo bolj zmotiti, ko vidimo 'pravo neapeljsko pico', pripravljeno z nekakovostnimi sestavinami. To je zavist. Namesto da bi se osredotočili na svoje delo, se mnogi ukvarjajo le s kritiziranjem drugih."