Sezona piknikov je odprta

S toplejšimi dnevi se začenja sezona piknikov, druženja na prostem in slastnih dobrot na žaru, h katerim se odlično priležejo barvite solate ter zelenjavne priloge. In tudi vino.

Uživati ob izbrani jedi in kozarcu dobrega vina je tako lepo, preprosto in dostopno.

Zakaj si ne bi privoščili kakšne majhne radosti prav vsak dan?

Je tudi pri vas že zadišalo po žaru, sezonski zelenjavi, sočnih sendvičih na sveže pokošeni travi? Z izborom pravega vina boste tudi pikniku dali svojo osebno noto. A na kaj biti pozorni?

1. Temperatura je pomembna

Na poletnem soncu se ne bo segrelo le vzdušje, tudi vino bo kmalu postalo pretoplo, da bi vam bilo v užitek. Tako bela kot rdeča vina ohladite pred odhodom na piknik in jih tudi med transportom hranite v hladilnih torbah.

2. Bodite praktični!

Na pikniku praviloma ni udobja domače kuhinje, zato izberite vina z navojnim zamaškom, ker olajšajo odpiranje in zapiranje steklenice na pikniku ter hranjenje vina.

Druga možnost je vino v praktični embalaži bag in box, ki omogoča zelo preprost transport in način hrambe ter točenja.

3. Kaj izbrati?

Na piknikih se ponavadi pripravljajo enostavne, a okusne jedi. Tudi vina naj bodo sveža, sadnega vonja. Kompleksna, v lesu šolana vina bodo prezahtevna. Rose je na primer klasika za dober piknik. Tudi lažja rdeča vina prava izbira.

Smernice glede spajanja vina in različnih tipov hrane na pikniku:

K jedem z žara priporočamo lahka rdeča vina.

K ribjim jedem priporočamo lahka bela sveža vina.

Sendviči, solate, testenine – sadno dišeča bela vina srednjega telesa ali rose.

Sadne sladice – lahka sladka vina.

Si želite spoznati še več podobnih nasvetov? Klet Brda, največja pridelovalka in izvoznica slovenskih vin, ki s prepoznavnim slogom osvaja ljubitelje vina doma in v kar 26 državah sveta, je za vse ljubitelje vin odprla portal malasolavina.si, kjer se lahko povsem brezplačno učite trikov velikih mojstrov. Preprosto, hitro in zabavno! Ogledate si lahko videonasvete in bloge, recepte v jedilnici.

Postanite učenec male šole vina

Mala šola vina vam s prijaznimi nasveti pomaga pri izboru vina in svetuje recepte. Postanite del male šole vina – male šole za odrasle ljubitelje dobrega! V mali šoli vina se boste učili trikov velikih mojstrov.

Videoučilnica

Oglejte si videonasvete Mihe Deželaka in drugih. Naučite se preprostih trikov, kako postreči vino, kako ga hraniti in kako z njim uživati ob jedi.

Ker prihaja pomlad, ko bo množično začelo dišati tudi pred hišami in ne samo iz njih, so v Kleti Brda Mateju Stipaniču, mojstru žara in kulinaričnemu samouku, nazadnje zadali izziv, da jih navdihne, kako lahko njihovo vino Merlot Quercus postane pomembna sestavina jedi z žara.

Preberite tudi mini intervju z njihovim mojstrom in se lotite kuhanja po navodilih iz slastnega Matejevega videorecepta.

Jedilnica

Nimate veliko časa, pa bi radi skuhali nekaj dobrega? Imate radi vino, pa ne veste, katero se prilega k vaši jedi? Vstopite v jedilnico male šole vina in vse bo preprostejše.

IZBRANI RECEPT - BRANCIN PO MEDITERANSKO IN REBULA QUERCUS Sestavine za 2 osebi: 2 brancina

5 večjih krompirjev

češnjev paradižnik

2 rezini limone

olivno olje

sol

poper

mediteranske začimbe (rožmarin, timijan, origano …) Postopek priprave: Krompir olupite in očistite, narežite na krhlje ter date kuhati. Ko zavre, ga kuhate še 3-5 minut in nato odstavite. Vodo odlijete, krompir pa stresete v pekač. Dodate mu mediteranske začimbe, sol in olje ter vse skupaj (z rokami) dobro premešate. Brancina očistite, operete pod vodo in obrišete do suhega. Premažete ga z oljem, solite in poprate. Položite ga na krompir in poleg dodate še razpolovljene češnjeve paradižnike. Prvih 25 minut ga pečete na 200 stopinj Celzija, potem pa še 10 minut na 220 stopinj Celzija, da se dobro zapeče. Zadnjih 10 minut peke lahko po želji na brancina dodate še limonine rezine. PREGLEJTE VSE RECEPTE

BLOG - vinska pokušina je kot punk glasba

Na blogu male šole vina boste lahko prebrali številne koristne in zanimive zapise, v povezavi z vinom. Ste vedeli, da lahko vinsko pokušino primerjamo s punk glasbo?

Bi radi izbrali pravo penino, jo postregli s stilom in tako naredili vtis? Ste kdaj v zadregi, katero vino postreči k ribam? Iščete darilo za sorodnika, šefa, prijatelja ali morda novega soseda? Niste ravno vinski poznavalec in ne bi radi zgrešili pri izbiri? Brez skrbi, imamo rešitev za vas. Vam prijatelji ob raznih obletnicah in slavjih pridno nosijo buteljke, vi pa jih še bolj pridno nosite v hladilnik ali shrambo? Pridobili boste informacije, kako pravilno shranjevati buteljke vina.

Pa naj se sliši še tako "reklamno" - to še ni vse. Spoznali boste tudi, kako do popolnega zmenka v družbi vina, kakšno vino izbrati za darilo in kako z vinom kombinirati ribje jedi.