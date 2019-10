Ričota ali ričet malo drugače #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Si predstavljate, kaj bi nastalo, če bi klasične sestavine za ričet uporabili malo drugače in jih ne bi zmešali skupaj po klasičnem receptu? Kuharski mojster Branko Podmenik je naredil prav to. Namesto ričeta je pripravil ričoto (rižoto z ječmenom), fižol in meso je spremenil v ocvrte kroglice, namesto krompirja je uporabil bučo. Zraven pa dodal kup divjih zelišč – trpotec, koprivo, kurja črevca ...