Sestavine:

- tri glave treviškega radiča

- skodelica riža Arborio ali Carnaroli

- 7,5 dl jušne osnove ali vode

- ena šalotka

- dva stroka česna

- 100 g pancete

- oljčno olje

- žlica masla

- sol

- parmezan

- pinjole

Foto: Žiga Kmetič

Postopek:

Na oljčnem olju rahlo popražimo sesekljano šalotko, dodamo panceto, na večje kose narezan radič, sesekljamo strok česna in vse skupaj na hitro popražimo. Potem dodamo riž, dobro premešamo, da se maščoba oprime vsakega riževega zrna, in počasi zalivamo z jušno osnovo, dokler ni riž primerno kuhan. Če namesto jušne osnove uporabimo vodo, moramo rižoto seveda tudi soliti. Tik pred koncem kuhanja v rižoto umešamo še žlico masla in sveže nariban parmezan, da rižota dobi pravo kremnost. Po rižoti potresemo še nekaj suho praženih pinjol.