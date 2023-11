Recept: jesenska rižota

Sestavine:

200 g riža

300 g olupljenega in narezanega kostanja

2 korenčka

1 čebula

2 žlici masla

1 žlica olivnega olja

1 liter zelenjavne juhe

sol, poper, peteršilj

Postopek:

V veliki ponvi segrejte olivno olje in na njem pražite sesekljano čebulo, dokler ne postekleni. Dodajte riž in ga med mešanjem pražite nekaj minut, da se zrnca obložijo z oljem. Postopoma prilivajte vročo zelenjavno juho, po pol skodelice naenkrat, in mešajte, da se riž ne prime dna. Kuhajte na srednji temperaturi, dokler riž ni skoraj kuhan, približno 20 minut.

Medtem v drugi ponvi stopite maslo in na njem popecite kostanj, da se zmehča in porjavi. Začinite s soljo in poprom po okusu. Olupite in naribajte korenček. Operite in sesekljajte peteršilj. Ko je riž kuhan, dodajte kostanj, korenček in peteršilj. Premešajte in pustite na ognju še nekaj minut, da se okusi prepojijo.