Recept znane slovenske mojstrice: sočna svinjska pečenka po kmečko

Foto: Urška Fartelj

Recept je za Siol.net pripravila znana slovenska kuharica, ki ustvarja pod imenom 220stopinjpoševno in jo poznajo vsi, ki obožujejo tradicionalne recepte in domače okuse. Njeni recepti so zelo priljubljeni tudi zato, ker so preprosti in primerni tudi za začetnike. Tokrat nas razvaja s slovensko klasiko, ki jo vsaka gospodinja pripravi na svoj način: sočno svinjsko pečenko je pospremila s slastnim pečenim krompirčkom.

Urška Fartelj, 220stopinjpoševno Urška Fartelj ustvarja pod imenom 220stopinjpoševno. Ustvarjanja v kuhinji se je lotila z začimbami Maestro.

Sočna svinjska pečenka po domače

Sledite njenim napotkom in na naslednjem družinskem praznovanju postrezite s pečenko po domače. Ne pozabite na ključno sestavino: potrebujete ščepec navdiha – to so prave začimbe, ki dvignejo to jed na višjo raven.

Pečenka je po pečenju znotraj mehka in sočna, zunaj pa zlato zapečena. Krompirček se na način peke, kot je predstavljen v videu, zapeče z lepo skorjico, znotraj pa ostane mehak.

Sestavine:

Foto: Urška Fartelj 1,5 kg svinjskega vratu brez kosti

krompir

korenje

4 šalotke

4 stroki česna

50 ml suhega belega vina

voda (za debelino prsta v pekaču)

1 žlica svinjske masti (ali olje)

Priprava:

Foto: Urška Fartelj Pekač namastimo, dodamo zelenjavo in krompir ter ju začinimo z rožmarinom. Za več arome suhe začimbe vedno podrgnemo. Dodamo maščobo, zelenjavo premešamo ter razporedimo tako, da bosta česen in čebula v sredini.

Najboljša za pečenko je vratovina. Meso solimo, popramo, začinimo z dimljeno mleto papriko in kumino. Z malo masti začimbe dobro vtremo v meso. Meso položimo na zelenjavo z več maščobe navzgor. Dodamo vino in za prst vode.

Krompir solimo. Pečico ogrejemo na 150 stopinj Celzija in v pečenko vstavimo termometer.

Pečenko pečemo na 150 stopinj Celzija z 20-odstotno vlažnostjo približno dve uri oz. dokler središčna temperatura ne doseže 78 stopinj Celzija. Zatem dvignemo temperaturo na 230 stopinj Celzija in pečemo še 15 minut, da meso dobi zlato barvo.

Če nimamo kombinirane pečice, pečenko med peko pokrijemo.

Foto: Urška Fartelj

Foto: Urška Fartelj Velika družina začimb Maestro, ki ne vsebujejo nobenih umetnih ojačevalcev okusa in umetnih barvil, nam že več kot šest desetletij vsak dan znova pomaga pričarati najbogatejše okuse na naših mizah.

