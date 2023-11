Slovenski kuharski zvezdi vrtita kuhalnico: kaj bosta dali v lonec?

Za veliko ljudi je jesen najljubši letni čas, ki prinaša nižje temperature in svež zrak, tople barve, udobna oblačila, predvsem pa veliko razvajanja z jesenskimi dobrotami. Jesen se od vseh letnih časov razlikuje prav po bogatih okusih, s katerimi si polepšamo vsakodnevne obroke, družinska praznovanja in predpraznična druženja s prijatelji. Narava nas jeseni vedno bogato obdari s svojimi pridelki, zato je to odlična priložnost, da začnemo preizkušati kakšne nove recepte in nasvete priznanih kuharjev.

Foto: Žito, d.o.o.

Ko živo srebro pade pod deset stopinj Celzija, se prikrade hrepenenje po slastnih jedeh iz otroštva, tradicionalnih receptih in sladicah, ki nam narišejo nasmeh na obraz.

V družbi najboljših začimb

Čar vsake odlične jedi je izbor pravih začimb. Začimbe, dišavnice in drugi dodatki jedem zaokrožijo okus vsake jedi in so neprecenljiva pomoč v vsaki kuhinji.

Tokrat se bomo jesenskega ustvarjanja v kuhinji lotili z začimbami Maestro in z dvema priznanima slovenskima kuharjema, ki svoje sledilce redno razveseljujeta s svojimi recepti. Z idejami Urške Fartelj in Bruna Šulmana boste vedno prijetno presenetili svoje domače in povabljene jedce.

Skupni imenovalec njunih novembrskih receptov, ki jih bomo na Siol.net objavili v prihodnjih dveh tednih, je večna klasika v svetu začimb – poper, ki bo v njunih jedeh pokazal svojo pravo moč.

Mladi kuharski šef Bruno Šulman, ki ustvarja pod blagovno znamko dbroonch, nam bo predstavil tri odlične recepte, s katerimi boste popestrili novembrske jedilnike in spoznali kakšen nov način priprave jedi.

Bruno Šulman je zmagal v finalu slovenskega Masterchefa.

Kuharska mojstrica Urška Fartelj, ki ustvarja pod imenom 220stopinjpoševno, je avtorica več kuharskih knjig, ki vedno pristanejo med najbolj prodajanimi naslovi.

Obožuje preproste, praktične in uporabne recepte.

Svetovna zvezda med začimbami

Z uporabo začimb lahko nastanejo prave kuharske mojstrovine. Maestro ponuja vedno nove začimbe in začimbne mešanice, ki vaše jedi dvignejo na višjo raven.

V široki paleti začimb Maestro, ki ne smejo manjkati v nobeni kuhinji, je tudi poper, ki izvira iz Indije in sodi med najbolj priljubljene začimbe po vsem svetu. Najdemo ga v prav vsaki kuhinji, celo v vsaki kuhinji po svetu. Poper se uporablja že več kot dva tisoč let. V medicinske namene so ga uporabljale že davne indijske in kitajske civilizacije, nato pa so ga vzljubili v antičnem Rimu.

Primeren za mesne jedi, omake, ribe, marinade in solate

Foto: Žito, d.o.o.

Črni poper je ena najbolj priljubljenih in najpogosteje uporabljenih začimb po vsem svetu. Odlično se dopolnjuje s česnom, čebulo in vsemi dišavnicami. Odličen je v kombinaciji z mesom, zelenjavo, omakami itd.

Ali ste vedeli, da beli poper uporabimo pri pripravi svetlih jedi, črnega pa pri temnih jedeh?

Za ribo je primernejši zeleni, ki pa se pogosto uporablja tudi v omakah in marinadah. Beli poper se ponavadi uporablja z manj intenzivnimi okusi, rdeči poper pa se pogosto znajde pri divjačini in omakah ter tudi sladkih jedeh in kot dekoracija v koktejlih.

Vsaka barva drugačnega okusa

Obstaja veliko vrst popra, z različnimi porekli in posledično drugačnimi značilnostmi. Najpogosteje uporabljeni in poznani so črni, beli, zeleni in rdeči. Zanimivo je, da rdeči poper sploh ni iz iste družine kot preostali trije, zato se od njih tudi najbolj razlikuje. Je precej manj pikanten in bolj sladkast.

Njegovo aromo najbolje izkoristimo, če ga tik pred uporabo rahlo zdrobimo. Črni in zeleni poper sta iz nezrelih zrn popra, ki so na začetku zelena. Zeleni poper z različnimi tehnikami ohranjajo zelen, črni poper pa počasi sušijo, zaradi česar postane črn in dobi svoj značilen močen okus. Zelo dolgo obdrži aromo, najboljši je, ko ga zmeljemo. Pri belem popru pa gre za zrela, olupljena zrna.

ZELENI POPER – najbolj blag med ostrimi Manj intenziven okus, bolj svež, rahlo sladko-kisel Zeleni poper je najmanj pekoča vrsta te kraljevske začimbe! Odlično se poda k skoraj vsem vrstam jedi, to sorto pa lahko po potrebi kombinirate s sladicami in sadjem. Plodove nabiramo prej in jih predelamo drugače, rezultat pa je specifična zelena barva in nekoliko blažji okus. Ta "drugačen" poper si zagotovo zasluži priložnost v vašem repertoarju jedi. RDEČI POPER – nežnejša stran popra Najmanj pekoč, sladek Izvira z druge strani Atlantika in ga včasih imenujejo tudi ameriški poper. Rdeči poper ima blago, sladkasto in sadno aromo, dekorativno vlogo v pijačah in koktajle, dodaja se ga v manjših količinah. Okus sprosti šele po mletju in je brez karakteristične popraste pikantnosti, dodaja pa se pred koncem jedi. Ujema se z omakami, ribjimi jedmi, perutnino in divjačino. Foto: Maestro ČRNI POPER ZRNO – začinite enolične grižljaje Intenziven okus in aroma, najbolj pekoč Črni poper v zrnu se pridobiva s posebnim postopkom sušenja najkakovostnejših jagod in je povsem naravna začimba za številne jedi. Pri kisanju zelja, v različnih marinadah in številnih jušnih jedeh nima konkurence in ko enkrat okusite moč sveže sesekljanega popra v možnarju ali mlinčku, se boste vedno vračali k njemu. Naj te aromatične kroglice popeljejo vašo kulinarično zgodbo v nove smeri! ČRNI POPER MLETI – zanesljiv kulinarični partner Niti en grižljaj ni enak in prav gotovo ne enoličen s samo ščepcem te razširjene začimbe. Včasih zelo drag, uporabljali so ga tudi kot plačilno sredstvo, danes pa na srečo na voljo vsem. Za najboljši okus ga je idealno dodati tik pred koncem kuhanja, poda pa se k vsemu: mesu ali zelenjavi, omakam ali namazom, kuhanemu ali pečenemu, rahlo začinjenemu ali zelo pikantnemu – poper je z vsemi vedno dober par!

Tradicionalna začimba v številnih kuhinjah ter kulturnih tradicijah

Foto: Shutterstock

Med zelo priljubljene začimbe spada tudi sladka paprika, ki se najpogosteje uporablja v golažu in paprikašu, pa tudi v juhah, jedeh z rižem, fižolom in sirom, musakah, kislem zelju, enolončnicah, omakah in namazih.

Paprika je po okusu in barvi zelo bogata, vendar jo lahko še obogatimo, in sicer tako da jo najprej popražimo na malo olja. Tako dobimo še bolj intenziven in pristen okus.

Sladka paprika izvira iz Srednje in Južne Amerike, kjer so jo gojili že pred več tisoč leti. V Evropo so jo prinesli španski osvajalci in hitro se je razširila tudi pri nas.

Paprike so večinoma rdeče ali zelene barve, obstajajo tudi rumene, oranžne in druge. Na voljo imamo različne sladke paprike, ki se razlikujejo po intenzivnosti okusa, obliki in velikosti.

V jed jo dodamo že na začetku kuhanja, njena barvila in arome so topne v maščobi. Sladka paprika ima nežen, rahlo sladek okus, zelo dobro se ujame s čebulo in česnom ter z začimbami, kot so timijan, peteršilj, lovor, bazilika in kumina.