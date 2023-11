Začimbe, ki nimajo konkurence, v receptih mladega kuharskega mojstra

Foto: Shutterstock

Foto: Maestro Z mladim kuharskim mojstrom Brunom Šulmanom se lahko podate na popotovanje po zanimivih okusih. Za bralce Siol.net je pripravil odličen recept za slastno bučo s korenjem in vrhunska rebra iz pečice, ki bodo razveselila vsako omizje.

Črni poper ne sme manjkati v nobeni kuhinji in sodi med najpriljubljenejše začimbe na svetu. Idealno je, če ga dodamo tik pred koncem kuhanja.

Ljubitelji golažev in paprikašev prisegajo na bogate okuse sladke paprike, ki najboljši okus razvije, če jo najprej prepražimo na kapljici olja. Ima nežen, rahlo sladek okus, zelo dobro se ujame s čebulo in česnom ter z začimbami, kot so timijan, peteršilj, lovor, bazilika in kumina.

Bruno Šulman, dbroonch Bruno Šulman ustvarja pod blagovno znamko dbroonch. Ustvarjanja v kuhinji se je lotil z začimbami Maestro.

Slastna buča s korenjem

Foto: Maestro

Jed ima nekoliko več sestavin, zato vzame malo dalj časa, vendar se večino kuhanja odvije v pečici. Predstavlja različne teksture zelenjave.

Predjed za 4 osebe ali glavna jed za 2 osebi:

Foto: Maestro Za čips:

120 g korenja

Za pire:

100 g korenja

200 g buče

50 ml soka sveže pomaranče

pomarančna lupina

50 g smetane

sol

olivno olje

Za pečeno bučo:

150 g buče

pol žličke cimeta

Za pečeno korenje:

100 g korenja

pol žličke kurkume

pol žličke paprike

pol žličke timijana

100 g rikote

10 g soka sveže limone

ščepec soli

Foto: Maestro

Priprava:

Najprej olupimo korenje in bučo.

Čips: Najprej se lotimo korenčkovega čipsa. Z lupilcem eno debelo korenje narežemo na trakove. Te damo na pekač s peki papirjem in posujemo z mleto sladko papriko. Na 120 stopinjah Celzija korenje sušimo od 30 do 40 minut, na polovici ga obrnemo.

Preostalo korenje narežemo na enakomerne kolobarje, bučo pa na enakomerne kocke. Bučo in korenje, ki bosta samo za pire, začinimo le z olivnim oljem in soljo, tistemu delu, ki ga ne bomo zmleli, dodamo še sladko mleto papriko Maestro in preostale začimbe.

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Na pekač damo peki papir in začnemo s korenjem.

Ločimo začinjeno korenje in korenje za pire ter ga pečemo 20 minut, takrat dodamo bučo, ki jo prav tako ločimo na začinjeno in na tisto za pire. Vse skupaj pečemo še dodatnih 20–25 minut.

Pire: Ko je vse pečeno, v multipraktiku ali s paličnim mešalnikom zmešamo korenje in bučo za pire skupaj s smetano, svežim pomarančnim sokom in malo pomarančne lupine. Nastati mora gladek pire. Po potrebi dodamo še malo smetane.

Rikoto zmešamo z limoninim sokom in jo začinimo z malo soli.

Na krožnik zložimo začinjeno korenje in začinjeno bučo, vmes dodamo bučno-korenčkov pire ter rikoto. Na koncu čez položimo še korenčkov čips.

Svinjska rebra iz pečice

Foto: Maestro

1–1,5 kg svinjskih reber

Začimbna mešanica:

pol žličke popra v prahu Maestro

pol žličke pimenta v prahu Maestro

1 žlička timijana Maestro

1 žlička česna v prahu Maestro

pol žličke čebule v prahu Maestro

sol

Premaz za meso:

2 žlici rjavega sladkorja

1 žlica balzamičnega kisa

1 žlica sriracha čili omake

Foto: Maestro

Priprava:

Paprika se bo vrhunsko podala k svinjskim rebrom. Uporabili jo bomo tako v začimbni mešanici kot tudi v premazu. Rebra bomo pekli dalj časa na nižji temperaturi, da se bodo kar se da zmehčala.

Pečico segrejemo na 135 stopinj Celzija. Najprej odstranimo membrano na zadnji strani reber, kar bo pomagalo do mehkejših reber. Na drugi strani zarežemo kožo po celi dolžini. Nato v posodici zmešamo začimbe in jih vtremo na vse strani reber. Pečemo jih v pečici 2 uri in 15 minut, lahko do 3 ure. Vmes zmešamo premaz. Po peki ga namažemo čez rebra z vseh strani in damo v pečico na program žar za 5–10 minut, dokler sladkor ne začne brbotati.

Špageti s sirom in poprom (Cacio e pepe)

Za 2 osebi:

Foto: Maestro 300 g testenin

120 g sira pecorino romano

Priprava:

Pecorino naribamo na najbolj fin strgalnik, ki ga najdemo.

Testenine skuhamo v slanem kropu. Vmes na ponev sveže zmeljemo poper in jo začnemo segrevati. Poper dobro minuto pražimo na suhi ponvi, dokler ne zadiši, nato dodamo zajemalko vode, v kateri so se kuhale testenine, in kuhamo, da nekaj tekočine povre.

Ko so testenine skoraj kuhane, jih dodamo v kozico s poprom in jih kakšno minuto kuhamo še v poprovi vodi. Pecorino damo v posodo in prelijemo z malo vroče vode od kuhanja testenin ter ga vmešamo v pasto. To pasto dodamo k testeninam in hitro mešamo.

Ogenj zmanjšamo na najmajšo stopnjo in vmešamo pecorino, po potrebi dodamo še malo škrobne vode od kuhanja testenin. Zaključimo z malo sveže mletega popra in naribanim pecorinom po vrhu

