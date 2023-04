Sestavine:

150 g moke

2 jajci

1 čajna žlička pecilnega praška

100 g masla

200 g rjavega sladkorja

150 g jedilne čokolade

200 g višenj

malo ruma

vaniljeva aroma

Postopek:

V kozici stopite maslo in jedilno čokolado, da nastane gladka masa. Dodajte malo ruma in ohladite. V večji skledi razžvrkljajte jajci, rjavi sladkor, vaniljevo aromo, vlijte čokoladno maso in počasi primešajte moko s pecilnim praškom. Na koncu vmešajte še razkoščičene višnje. Z maso napolnite namaščen pekač, ga postavite v pečico in pecite 30 minut na 180 stopinj Celzija. Pečene brownieje ohladite, narežite na kvadratke in postrezite.

