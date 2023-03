Sestavine:

4 velika jajca,

100 gramov sladkorja,

3 žlice moke,

400 gramov grškega jogurta,

1 limona,

ščepec soli,

maslo za pekač.

Postopek

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. Okrogel pekač premera 20 centimetrov namastite z maslom.

Jajca ločite na rumenjake in beljake. Beljake stepite v sneg. Rumenjake v posodi zmešajte s sladkorjem, dokler ne dobite svetle in penaste zmesi, nato hitrost mešalnika zmanjšajte in dodajte moko, grški jogurt, limonin sok, nastrgano limonino lupino in sol. Ko je zmes enotna, vanjo nežno primešajte še sneg iz beljakov. Zlijte v pekač, po vrhu poravnajte in pecite okoli 50 minut oziroma dokler torta po vrhu ni zlatorjavo zapečena. Ohladite in odstranite iz pekača ter jo po vrhu potresite s sladkorjem v prahu.

Oglejte si še: