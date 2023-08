Sestavine:

3 večji goveji zrezki

3 večje čebule

3 korenčki

olivno olje

sol

česen

peteršilj

moka

voda

Postopek:

Čebulo in korenje na drobno narežemo. Na vročem olivnem olju na obeh straneh opečemo zrezke, da postanejo lepo rjavi. Nato jih vzamemo iz olja in na njem prepražimo čebulo in korenje do mehkega. Nato damo v posodo še zrezke, stisnemo glavico česna, dodamo lovorov list in peteršilj. Posolimo po občutku. Na zmernem ognju kuhamo približno 20 minut. Na koncu naredimo podmet z dvema žlicama moke in pol decilitra vode. Zrezke dobro segrejemo. Zraven se zelo priležejo zdrobovi cmoki.