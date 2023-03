Recept: krompirjeva frika

Sestavine:

žlica svinjske masti

žlica ocvirkov

1 manjša čebula

250 g majhnih krompirjev

200 g naribane mocarele

3 jajca

sol

rožmarin

Postopek:

Krompir olupimo in narežemo na tanke rezine. V nizki posodi, primerni za uporabo v pečici, na svinjski masti in ocvirkih prepražimo na lističe narezano čebulo. Ko je čebula mehka, dodamo krompir, posolimo, dodamo rožmarin in pokrito pražimo, dokler krompir ni pečen. Pogosto premešamo, da se krompir peče enakomerno, zadnjih nekaj minut pa pustimo, da se krompir lepo zapeče, kar nam bo dalo lep vzorček. Dodamo stepena jajca in po vrhu potresemo mocarelo. Najboljša je že naribana mocarela, saj ne bo spustila vode. Nikakor ne uporabimo bivolje mocarele, ta spusti več vode in je boljša, če jo uživamo surovo. Kozico postavimo v pečico (gril), da se jajca spečejo in mocarela lepo zapeče. Friko obrnemo na leseno desko.

Povej nam, kaj kuhaš danes. Podeli z nami svoj najljubši recept in z malce sreče morda ravno tebi podelimo privlačno nagrado: