Odbor DZ za delo bo danes obravnaval predlog novele zakona o evidentiranju delovnega časa, ki med drugim predvideva ukinitev beleženja odmora za malico, ter predlog novele zakona o zaposlovanju tujcev, s katerim se rahlja pogoje za prihod visokokvalificirane tuje delovne sile ter uvaja sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu.

Zadnje spremembe novele zakona o evidencah, ki so se začele uporabljati novembra 2023, so močno razburile gospodarstvo, češ da so povsem neživljenjske. Sledilo je zbiranje pripomb, nato pa dolgotrajno usklajevanje socialnih partnerjev o ponovnem posegu v zakon.

Ministrstvo za delo tako v novem predlogu novele jasneje določa krog oseb, za katere je treba voditi evidence o izrabi delovnega časa, hkrati pa predlaga izrecno določilo, da evidence niso potrebne za poslovodne osebe. Poleg tega predlog predvideva črtanje evidentiranja podatka o izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, vpisovanje določenih podatkov pa bo po novem dovoljeno mesečno, ne več dnevno oz. tedensko.

Odbor bo imel na dnevnem redu tudi predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki s prenosom evropske direktive rahlja pogoje za prihod visokokvalificirane delovne sile iz tretjih držav ter uvaja sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu. Med drugim je načrtovana še nova evidenca delodajalcev, pravnomočno kaznovanih za prekrške delovne zakonodaje, ki naj bi delavcem omogočila seznanitev s kršitelji.

Predlog te novele je tesno povezan s predlogom novele zakona o tujcih, ki ga je odbor DZ za notranje zadeve obravnaval v torek.

Na dnevnem redu odbora za delo je danes še predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dneh v Republiki Sloveniji. Z njim se uvaja nov državni praznik, dan znanosti, ki ga bomo zaznamovali 10. novembra. Praznik ne bo dela prost dan.