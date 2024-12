"Razumemo stisko upokojencev, ko so se nekateri zaradi napačnih potez v prejšnjih pokojninskih reformah, upokojevali s sramotno odmerjeno stopnjo 57. odstotkov, kar pomeni, da so v pokoj nesli samo dobro polovico svoje plače. To je ena od krivic, ki jo sistemsko popravljamo s pokojninsko reformo," je povedal minister Luka Mesec in zagotovil, da bodo z novo reformo bolje poskrbeli za bodoče upokojence.

Ob tem je napovedal, da bi se lahko pokojnine v naslednjem letu uskladile za malo nad štiri odstotke.

Pokojnine se ocenjujejo na podlagi inflacije preteklega leta in rasti plač preteklega leta.

Vlada potrdila predlog novele zakona o evidencah dela

Mesec je spregovoril tudi o sprejeti noveli zakona o evidentiranju delovnega časa. Spremembe zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti po Meščevih besedah v grobem določajo tri stvari: "Podjetja se bo administrativno razbremenilo, ker se bodo določene zadeve lahko vodile tedensko, ne pa dnevno. Druga je, da ne bo več potrebnega beleženja odmora za malico, in pa tretja, da se poslovodne osebe izvzame iz obveznosti vodenja evidence delovnega časa, saj si te osebe same odrejajo delovni čas."

Mesec: Socialni dialog je s tem prestal kritično točko

Kot je poudaril po današnji seji vlade, so bili glede teh sprememb socialni partnerji na seji Ekonomsko-socialnega sveta soglasni, danes pa jih je potrdila še vlada.

"Mislim, da je socialni dialog v Sloveniji s tem prestal kritično točko in ima lepo popotnico, da izpeljemo v soglasju s socialnimi partnerji druge, veliko pomembnejše in večje izzive, ki so pred nami, na čelu s pokojninsko reformo in zdravstveno reformo," je ocenil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Boštjančič v torek o nepremičninskem davku

Dotaknil se je še davčne reforme oz. nepremičninskega davka, ki ga bo minister za finance Klemen Boštjančič po Meščevih besedah predstavil v ponedeljek.

"Kot predstavnik stranke Levica ga absolutno pozdravljam. To je bila za nas ena od prioritet tega mandata. Je temelj, na katerem lahko uredimo nepremičninski trg in celotno stanovanjsko področje, ki tare cele generacije, ki ne morejo do stanovanj," je sklenil.