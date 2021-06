Živila, kot so klobase in mesnine, so, kot vedno, po vsem svetu zelo zaželena. Razlog je jasen: ta vrsta hrane na izviren način predstavlja svoj kraj izvora s kombinacijo okusov in vonjev. Med izvrstnostmi oznake Made in Italy je brez dvoma pršut Prosciutto di San Daniele, ki je dobra in zdrava hrana, idealen za kakršnokoli vrsto predjedi, popoln za otroke, športnike, nosečnice, starejše, pa tudi za nizkokalorične prehranske režime.