Preproste sladice, ki se priležejo po izletu #VIDEO

Proti koncu leta si moramo kljub vsesplošni decembrski mrzlici vzeti nekaj časa za kratek izlet z družino po okoliških hribih. Ker so dnevi kratki, predlagamo nekaj izletniških točk, kjer bomo hitro na cilju, a bomo vseeno uživali v razgledih.

Celjska koča (652 m) je priljubljena turistična destinacija nekaj kilometrov južno od Celja. Do koče je mogoče priti tudi z avtom, lahko pa izberemo eno od številnih lahkih neoznačenih poti iz Celja, Zagrada ali Štor.

Pred izletom ali po njem hitro pripravimo eno od naslednjih sladic, pripravljenih s piškoti Grancereale Digestive, ki morajo biti vedno na zalogi v domači shrambi. So odlična izbira za vse, ki prisegajo na prvinske okuse.

Višnjeve sladice v kozarcu

Sestavine za piškotno osnovo:

žlica stopljenega masla

Krema:

250 g pasirane skute

pol žličke vaniljevega izvlečka

pol skodelice sladkorja

lonček sladke smetane

150 g stopljene čokolade

Dekoracija:

pol lončka vloženih višenj

250 g višnjevega džema

Priprava:

Zmlete piškote premešamo z maslom. Maso porazdelimo v štiri kozarčke. Za skutno kremo premešamo skuto, vaniljev izvleček in sladkor. Kremi dodamo stepeno sladko smetano in stopljeno čokolado, da dobimo čokoladno kremo.

Kremo porazdelimo v kozarčke. Okrasimo z višnjami in prelijemo z višnjevim džemom.

Malce drugačni čokoladni sufleji

Sestavine:

Foto: Getty Images 120 g stopljene čokolade

pol skodelice praženih mandljev

približno 10 piškotov Grancereale Digestive

četrt žličke cimeta

ščepec soli

dve žlici sladkorja

110 g stopljenega masla

3 jajca

Priprava:

Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija.

Namastimo približno štiri modelčke za sufleje, oprašimo jih z moko ter dno obložimo s papirjem za peko.

Čokolado stopimo nad vodno paro. V mešalniku zmeljemo mandlje, piškote, cimet in sol. Preložimo v skledo. V mešalniku približno tri minute mešamo maslo, sladkor in jajca, dodamo piškotno zmes in čokolado. Ko je masa gladka, jo porazdelimo v modelčke in pečemo, da se sufleji po vrhu hrustljavo zapečejo. S konico noža preverimo, ali je sredina še tekoča. Lahko jih spečemo nekaj dni vnaprej in jih hranimo v dobro zaprti posodi.

Orehovi kolački (lahko brez peke)

Sestavine za osnovo:

pol skodelice stopljenega masla

ščepec soli

Krema:

250 g pasirane skute

pol skodelice mehkega masla

skodelica sladkorja v prahu

300 g pretlačenega sadja iz kompota ali pločevinke (lahko so hruške, ananas, marelice)

skodelica sladke smetane

skodelica orehovih polovičk za okras

Priprava:

Za piškotno osnovo zmeljemo piškote Grancereale Digestive in jih premešamo z maslom, solimo in obložimo modelčke. Če bi želeli bolj hrustljavo osnovo, jih lahko za nekaj minut postavimo v pečico, segreto na 180 stopinj Celzija.

Za kremo premešamo skuto, maslo, sladkor in dodamo dobro odcejeno in pretlačeno sadje, vmešamo še stolčeno sladko smetano in obložimo tortne modelčke. Ohladimo ter okrasimo z orehovimi polovičkami.

Čokoladni napitek

Foto: Getty Images Sestavine za osnovo:

2 žlici vaniljevega sladoleda

250 ml nesladkanega kondenziranega mleka

žlica kokosovega olja

žlica mletih lanenih semen

skodelica čokoladnih kapljic ali koščkov čokolade

5 ledenih kock

Priprava:

V mešalniku zmešamo vse sestavine in po občutku dodajamo mleko ali piškote, da dobimo želeno gostoto. Napitek lahko okrasimo s koščki piškotov, prileže pa se tudi sladka smetana.