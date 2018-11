Energijske ploščice iz domače pekarne (brez peke) #VIDEO

Jeseni potrebujemo nekaj dodatne energije in ni boljšega prigrizka, ki to opravi res z odliko, kot so domače energijske ploščice. Lahko jih vzamemo s seboj na izlet ali pa jih ponudimo kot slasten in izdaten prigrizek med obroki.

Domače hrustljave rezine s polnozrnatimi piškoti Grancereale Frutta, suhim sadjem, žiti in medom nas napolnijo z energijo, ko jo najbolj potrebujemo. Narejene so izjemno hitro in ne zahtevajo posebnih slaščičarskih veščin. Pripravimo jih v pol ure, potem pa jih na hitro ohladimo in že imamo odlično malico za na pot.

Kam po energijo?

Kam se bomo odpravili jeseni, ko nam praviloma primanjkuje energije? Slovenija je znana po številnih energijskih točkah, ki jih najdemo v Energijskem parku na Pokljuki pri Šport hotelu, kjer se v objemu pokljuških smrek nahaja 12 energijskih točk. Na izbranih točkah se sprostimo, poskušamo brez misli zreti v simbol pripadajoče energijske točke in uživamo v naravi. Druga pokljuška lokacija za nabiranje energije je na poti z Rudnega polja na Uskovnico, kjer so na križišču Razpotje točke z ugodnim delovanjem na naše počutje. Za vsako točko je jasno napisano, kako jo "uporabljati".

Med drugim najdemo energijske točke tudi v Tunjicah, kjer je urejen park z vodenimi obiski, pri Mostu na Soči ter ponekod na Pohorju (Energijski park Bolfenk, v bližini je tudi naravni zdravilni park - Grad Vurberk). V Prekmurju se lahko pohvalijo z zdravilnim izvirom svetega Vida pri Bukovniškem jezeru.

Da bomo lahko polni energije raziskovali in uživali v lepotah krajev, ki so že sami po sebi nekaj posebnega, predlagamo nekaj preprostih receptov (energijske ploščice, vinski šodo ali zabaglione, ekspres limetina pita in slastne piškotne kroglice). Pripravimo jih s polnozrnatimi piškoti Grancereale Frutta, le pri vinskem šodoju potrebujemo piškote za piko na i oziroma kot češnjico na vrhu torte.

Energijske ploščice

Sestavine:

Maslena krema:

5 žlic masla

četrt skodelice rjavega sladkorja

četrt skodelice medu

četrt skodelice kikirikijevega masla

Suhe sestavine:

2 skodelici instant ovsenih kosmičev

skodelica žitnih napihnjencev

skodelica mletih polnozrnatih piškotov Grancereale Frutta

četrt skodelice suhega sadja

četrt skodelice čokoladnih kapljic

žlička vaniljevega izvlečka

Priprava:

Sestavine za masleno kremo segrejemo na rahlem ognju in počasi kuhamo dve minuti. Posebej v skledi premešamo suhe sestavine. Dodamo masleno kremo in vaniljev izvleček. Dobro premešamo.

Stresemo v pekač, ki smo ga prej obložili s papirjem za peko.

Dobro ohladimo in narežemo na rezine.

Vinski šodo ali zabaglione

Foto: Getty Images Sestavine:

6 rumenjakov

90 g sladkorja

100 ml sladkega vina

pol žličke vaniljevega izvlečka

pol žličke mandljevega izvlečka

230 ml sladke smetane

nekaj polnozrnatih piškotov Grancereale Frutta

Priprava:

V kozico nalijemo za tretjino vode, zavremo in zmanjšamo ogenj. V skledi zmešamo rumenjake, sladkor in vino ter stepamo nad parno kopeljo. Mešamo, dokler se krema ne zgosti. Odstranimo posodo in vmešamo vaniljev in mandljev izvleček. Dobro ohladimo.

Smetano stolčemo in jo vmešamo v jajčno kremo. Kremo prelijemo v kozarce in jo okrasimo z zdrobljenimi piškoti. Pred serviranjem naj bo krema vsaj dve do tri ure v hladilniku. Sladico lahko naredimo tudi dan prej.

Ekspres limetina pita

Foto: Getty Images Sestavine za osnovo:

dva zavojčka mletih polnozrnatih piškotov Grancereale Frutta

120 g stopljenega masla

Sestavine za kremo:

pločevinka kondenziranega mleka (približno 360 g)

lonček sladke smetane

6 limet

40 g sladkorja v prahu

pol žličke vaniljevega izvlečka

Priprava:

Za osnovo premešamo mlete polnozrnate piškote Grancereale Frutta z maslom in obložimo pekač za pite.

Za kremo v tolčeno sladko smetano vmešamo kondenzirano mleko, vaniljev izvleček in limetin sok ter obložimo piškotno osnovo. Dobro ohladimo in okrasimo po želji.

Slastne piškotne kroglice

Sestavine za kroglice:

Foto: Getty Images 50 g polnomastne skute

2 žlici sladkorja

80 g bučne kaše

zavojček mletih polnozrnatih piškotov Grancereale Frutta

pol žličke cimeta

100 g bele čokolade

Sestavine za preliv:

150 g bele čokolade

Priprava:

Z mešalnikom zmešamo skuto in sladkor, dodamo bučno kašo, dobro premešamo. Vmešamo zdrobljene piškote, cimet, stopljeno čokolado. Zmes mora postati gladka in gnetljiva. Vsaj za eno uro jo damo v zamrzovalnik.

Z žličko oblikujemo kroglice in jih odlagamo na papir za pečenje. Kroglice spet damo v zamrzovalnik. Ko se dobro strdijo, stopimo čokolado za preliv in z njo prelijemo kroglice. Položimo jih na papir za pečenje. Hranimo jih v hladilniku.