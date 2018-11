Sladice z "najbolj jesenskim" sadežem

Kralj jesenskih sadežev je seveda kaki, ki sicer izvira iz Azije, a smo ga hitro vzeli za svojega, čeprav pri nas raste šele dobrih sto let. Ko listje odpade, primorske vrtove krasijo gola drevesa s plodovi živo oranžne barve.

Novembra, ko se v Strunjanu poklonijo kakijem s pravim slavjem, je sezona tega priljubljenega sadeža na vrhuncu. Privoščimo si jih v vseh oblikah, če je le mogoče, jih uživajmo sveže, saj so prava vitaminska bomba. Kaki poleg veliko vitamina C vsebuje veliko enostavnih in hitro prebavljivih sladkorjev v obliki glukoze in fruktoze, zato mu pravijo tudi hrana bogov.

Izkoristimo sladko sezono

Foto: Getty Images

Kakije hranimo jih v hladnem prostoru, pred zaužitjem pa jih, da postanejo sladki, nekaj dni pustimo na sobni temperaturi. Za hitrejše zorenje jih pri sobni temperaturi shranimo v plastično vrečko skupaj z zrelim jabolkom.

Če nam kašasta struktura zrelega kakija ni všeč, lahko poskusimo tršo sorto, ki ji pravimo vaniljev kaki. Užitna je tudi lupina, zato zrelih kakijev ni treba lupiti.

Da se jih kdo ne bi naveličal, jih lahko uporabimo v različnih sladicah ali kot slastno sadno kremo.

Sezona kakijev je kratka, zato jo čim bolj izkoristimo. Napolnimo shrambo z žareče oranžnimi sadeži in se skupaj s piškoti Grancereale Croccante odpravimo na kulinarično potovanje.

Kakijevi mafini

Sestavine:

Osnova za mafine:

75 g masla

Osnovna kakijeva krema:

225 g pasirane skute

150 ml kondenziranega mleka

2 kakija

Kakijev preliv:

2 kakija

sok ene limone

žlička mletega sladkorja

tretjina skodelice sladke smetane

Priprava:

Zavojček piškotov Grancereale Croccante drobno zmeljemo. Maslo stopimo in premešamo s piškoti. Dno skodelic za mafine obložimo z dvema žlicama osnove in dobro pritisnemo ob dno.

Za osnovno kakijevo kremo vse sestavine gladko premešamo v mešalniku. Vsak mafin napolnimo z nekaj žlicami kreme.

Za kakijev preliv spasiramo kakije, dodamo smetano, sladkor in limonov sok. Prelijemo po mafinih in damo v zamrzovalnik.

Kakijevi kolački

Sestavine:

Foto: Getty Images zavojček piškotov Grancereale Croccante

pol žličke soli

70 g stopljenega masla

skodelica rjavega sladkorja

skodelica kakijeve kaše

jajce

žlička vaniljevega ekstrakta

skodelica mletih orehov

žlička mletega cimeta

pol žličke mletih klinčkov

pol žličke mletega muškatnega oreščka

Priprava:

Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. Zdrobimo piškote. V veliki skledi zmešamo maslo, sladkor, dodamo kakijevo kašo, jajce, vaniljev ekstrakt. Primešamo zdrobljene piškote in dodamo orehe ter druge začimbe.

Po eno žlico mase polagamo na papir za peko. Pečemo približno 12 minut.

Kakijeva sladica v kozarčku

Foto: Getty Images Sestavine:

4 kakiji

2 grška jogurta

žlica medu

zdrobljene neslane pistacije

Priprava:

Grški jogurt in med dobro premešamo. Kakije spasiramo. Če so res mehki, jih lahko samo pretlačimo skozi sito. Piškote zdrobimo.

Kozarčke napolnimo s kakiji, plastjo drobljenih piškotov in jogurtovo kremo ter okrasimo z zdrobljenimi pistacijami.

Namesto grškega jogurta lahko uporabimo pasirano skuto ali stepeno smetano.

Kakijeva pita

Sestavine:

liter kakijeve kaše

50 g stopljenega masla

50 g rjavega sladkorja

žlica mletega cimeta

ščepec soli

žlica koruznega škroba

Priprava:

Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. V skledi premešamo sladkor, cimet, sol in koruzni škrob. V pekač za pite zlijemo polovico kakijeve kaše, posujemo s polovico suhe mešanice in spet prelijemo s kašo ter drugo polovico suhe mešanice.

Piškote zdrobimo in jih dobro premešamo z maslom. S to mešanico obložimo kakijevo mešanico.

Pito pečemo približno pol ure, da nastane lepa zlatorumena skorjica. Še toplo postrežemo.