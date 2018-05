Platinaste vinske medalje v Istro, Brda in Haloze

Objavljeni so rezultati enega najpomembnejših mednarodnih vinskih ocenjevanj na svetu, na katerem so slovenski vinarji dosegli viden uspeh.

Že prejšnji teden smo izvedeli, da je žirija mednarodnega vinskega ocenjevanja, ki ga prireja revija Decanter, zlato medaljo prisodila štirim slovenskim vinom:

Zdaj so pri Decanterju tudi uradno objavili izide ocenjevanja, ki je letos vključevalo 16.903 vina. Med njimi jih je 50 osvojilo najvišje priznanje, tako imenovano medaljo "best in show", medtem ko je platinasto medaljo, drugo najvišje, še vedno izjemno priznanje, dobilo 149 vin.

Med njimi so tudi tri slovenska - s platino so se okitili domačija Ražman iz Gračišča v istrskem zaledju, ki je to medaljo dobila za malvazijo Antiqua, Klet Brda za rebulo Bagueri in klet Gross, ki ima sicer glavni sedež na avstrijskem Štajerskem, platinasto medaljo pa je dobila za Colles, sauvignon, ki ga pridelujejo na pobočjih Haloz.

Preostale slovenske medalje

Ob že omenjenih štirih zlatih medaljah, ki so jih osvojili sivi pinot Gašper, renski rizling Aldebaran iz kleti Kupljen, Carolina bela iz kleti Jakončič in Leonardo Marjana Simčiča, so Slovenci z letošnjega Decanterjevega ocenjevanja odnesli še 54 srebrnih in 57 bronastih medalj.