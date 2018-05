Nov mednarodni uspeh slovenskih vin, zlato v Prlekijo in Brda

Mednarodno ocenjevanje, ki ga prireja vinska revija Decanter, velja za eno najpomembnejših vinskih ocenjevanj na svetu. Na njem vsako leto sodeluje vrsta slovenskih vinarjev, ki so do zdaj že dosegli nekaj lepih uspehov.

Rezultati letošnjega ocenjevanja bodo javno znani prihodnji teden, medtem ko so vinarje o dosežkih njihovih vin že obvestili - po do zdaj znanih informacijah so med slovenskimi vini zlato medaljo odnesli trije vinarji iz dveh različnih koncev Slovenije - iz Prlekije in Goriških brd.

Zlate medalje za Prlekijo ...

Zlato medaljo je tako dobila klet Kupljen iz Jeruzalemsko-svetinjskih goric za njihov renski rizling Aldebaran 2017, ki sodi v najvišjo linijo te kleti. Vino, ki je zorelo v velikih sodih iz slovenskega lesa, je ime dobilo po najbolj svetli zvezdi v znamenju bika, tudi znamenju, v katerem se je rodil prvi mož kleti Samo Kupljen.

... in Goriška brda

Zlato Decanterjevo medaljo je dobilo tudi eno do zdaj največkrat nagrajenih slovenskih vin, Leonardo 2011, sladko vino, ki ga iz sušenega grozdja rebule pridelujejo v kleti briškega vinskega zvezdnika Marjana Simčiča v Ceglem.

V Brda je šla še ena zlata medalja - za svojo rdečo Carolino letnika 2015, zvrst cabernet sauvignona, merlota in cabernet franca, jo je dobil Aljoša Jakončič iz Kozane, ki v zadnjih nekaj letih na Decanterjevih ocenjevanjih redno dosega visoka priznanja.