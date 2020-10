Nova domislica o druženju med korono tokrat prihaja iz Madžarske #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker so tuji turisti izginili, se je madžarska restavracija, ki se lahko pohvali z Michelinovo zvezdico, domislila posebnega načina, kako bi se njihovi, tokrat pretežno domači gostje, lahko še vedo družili ob dobri hrani.

Restavracija Costes v madžarski prestolnici je organizirala poseben dogodek na razglednem vrtiljaku (Budapest Eye), kjer so gostom pripravili nepozabno doživetje, večerjo med oblaki.

Lastnik z Michelinovo zvezdico nagrajene restavracije Karoly Gerendai je poudaril, da je druženje še vedno pomembno, a na določeni razdalji in z upoštevanjem predpisanih ukrepov. Tako se je domislil, da bi večerjo postregli kar na slavnem vrtiljaku.

"Ker je distanca v tem trenutku izjemno pomembna, poleg tega pa ni tujih turistov, je bila to popolna priložnost, da smo lahko izpeljali dogodek na vrtiljaku z ločenimi kabinami," je pojasnil.

Vstopnice za posebno kulinarično izkušnjo s štirimi hodi so stale 131 evrov in so pošle v nekaj dneh. Ker je bila večerja na vrtiljaku pravi hit, nameravajo dogodek spet ponoviti, vendar verjetno šele spomladi.

Madžarska je že 1. septembra zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom zaprla svoje meje za tuje državljane, njihovi državljani pa morajo ob vrnitvi v 14-dnevno samoizolacijo, ki jo smejo predčasno zapustiti le po dveh negativnih testih na koronavirus.

Ob koncu poletja je sicer kazalo, da se bo Madžarska morda izognila obsežnemu drugemu valu, a obsežnejše testiranje je pokazalo, da je tudi tam število novih okužb precej večje. Strokovnjaki razlog za povečanje vidijo v brezbrižnem vedenju Madžarov med poletjem.

