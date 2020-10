Nizozemski sledi še Brazilija, je to prihodnost druženja na prostem? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko smo maja poročali, kako se je Nizozemska domislila zanimivega in elegantnega načina, kako v času pandemije poskrbeti za prijetno obedovanje na prostem, je njihovemu zgledu sledila še Brazilija.

Restavracija Sushi das Artes v Rio de Janeiro je sledila zgledu nizozemske restavracije Eten in tudi sama na prijeten način poskrbela za varnost svojih gostov: z majhnimi steklenimi separeji, s katerimi so ustvarili intimno in varno zavetje za goste.

Postavili so jih ob s svečami razsvetljeno jezero, ki leži v eni najlepših sosesk v mestu, vsaka od 30 zasebnih kabin pa lahko sprejme največ štiri ljudi. K zanimivi izkušnji so dodali še golf vozila, ki goste zapeljejo do toaletnih prostorov.

Vodja restavracije Felipe Palermo je dejal, da so se hoteli še posebej potrudili pri tem, da bi se gostje pri njih počutili udobno in varno. In glede na naraščajoče število okužb po vsem svetu bodo takšna druženja očitno postala nova realnost.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Brazilija po številu okužb na tretjem mestu

V Braziliji so od začetka pandemije covid-19 potrdili že več kot pet milijonov primerov okužbe z novim koronavirusom, so v sredo sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti, poroča STA. Ta južnoameriška država je po številu okužb na tretjem mestu, za ZDA in Indijo.

Vendar pa so dejanske številke o okuženih in mrtvih v Braziliji verjetno še precej večje, saj opravijo razmeroma malo testov. Znanstvene študije namreč nakazujejo, da bi bilo število okuženih lahko sedemkrat večje od uradnih podatkov, število mrtvih pa dvakrat večje. Brazilija ima 210 milijonov prebivalcev.

