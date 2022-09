Neu Residences vabi na kulinarično razvajanje

Oglasno sporočilo

V osrčju prestolnice bo v prihodnjem tednu dišalo po dobrem. In to kar tri večere zapored. Večnamenski penthouse, ki se nahaja v poslovno-stanovanjskem hibridu Neu Residences , se bo namreč spremenil v pop up restavracijo. Od 22. do 24. septembra bo tako lahko vsak večer 24 gostov okušalo izvrstne jedi, ki jih bo zanje pripravil chef Klemen Skubic. Še več – pri njihovi pripravi bodo lahko sodelovali tudi sami.

Foto: arhiv Neu Residences.

Neu Residences, ki kot prvi pri nas nudi 55 stanovanj s storitvami, vsem tistim, ki radi odkrivajo nova kulinarična obzorja, omogoča, da za en večer postanejo desna roka glavnega chefa in ob tem uživajo v razgledu nad prestolnico.

Prizorišče pop up restavracije bo penthouse stanovanje, ki se ga lahko uporablja za različne namene. Mogoče ga je najeti tako za poslovna srečanja, predstavitve ali manjše sprejeme za zaključene družbe kot tudi za kosila in večerje. Nahaja se v 7. nadstropju poslopja Neu Residences, ki je namenjeno počitniškim in poslovnim gostom. Kakovost njihovega bivanja dopolnjujejo nadstandardne storitve, med katerimi so ogrevan bazen na terasi z razgledom na Ljubljanski grad, NEUBAR, moderne gostinske storitve, fitnes, prostor za skupno delo, sejna soba z najsodobnejšo avdio-vizualno opremo, storitve recepcije in storitve čiščenja.

Večerja z začetkom ob 18. uri bo postregla s 7-hodnim menujem, ki ga bo zasnoval chef Klemen Skubic, vključeval pa bo sezonska, sveža in lokalna živila.

Foto: arhiv Neu Residences.

Chef Klemen Skubic je v svoji dosedanji karieri kuharsko znanje črpal pri sodelovanju s chefi, kot so Igor Jagodic, Bine Volčič in Boštjan Trstenjak. Trenutno se v polnosti posveča projektu Kulinaričnih doživetij na vašem domu, kjer po dogovoru s strankami v udobju njihovega lastnega doma pričara nepozabna kulinarična doživetja.

Cena celotnega menija s spremljavo znaša 89 EUR. Prijave sprejemajo na: 031 450 200 (med 7. in 19. uro) ali na e-mail naslovu neu@neu-residences.com.

