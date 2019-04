Nenavadna kombinacija: vino, zelena paprika in čili #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem, ko je pred slabim mesecem s svojim čili vinom v Washingtonu navdušil 200 najimenitnejših gostov, je Matic Vizjak zdaj predstavil novo pijačo, idealno za prihajajoče tople dni, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Imenuje se špric, kot glavno začimbo ima seveda dodan čili.

Vino in čili: Na prvi pogled morda malce nenavadna kombinacija

Začetki te unikatne vinske mešanice segajo v leto 2014. Vizjaku se je ideja ponudila kar sama od sebe, saj na svoji kmetiji namreč goji kar 20 različnih vrst čilijev z vsega sveta. Tako je nastala pijača chili wine.

"Začetki tega vina bom priznal, niso bili najbolj obetavni, ampak zdaj so ga Slovenci kar lepo sprejeli, Američani so bili pa sploh navdušeni, še posebej z načinom strežbe in tem, da nikoli še niso pili pikantnega vina," razlaga Vizjak.

Med obiskom v Washingtonu je že dobil distributerja za Ameriko, vendar to še ne pomeni, da je nehal ustvarjati. Po vinu je zdaj namreč predstavil še prvi slovenski špric, sestavljen iz laškega rizlinga, sauvignona, rumenega muškata in zelene paprike.

Paprika za vonj, čili za pikantnost

Pijači je dodal papriko zato, da zapolni čutilo vonja, ki je po njegovem mnenju zelo pomemben pri uživanju hrane in pijače. Poseben okus pa pijači seveda doda čili, ki je vmešan v vino, so še poročali na Planetu.