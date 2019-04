Še ena pijača, ki se pridružuje bratovščini izdelkov za na pot

Kmalu pa bodo na svoj račun prišli tudi vsi ljubitelji kampiranja, potovanj s kamperji, jadranja in aktivnega počitnikovanja. Na dopustu se ob dobri hrani in družbi lepo prileže tudi kozarec dobrega vina, kar pa velikokrat predstavlja logistično težavo.

Preverite, zakaj nas je prepričala ekipa Kleti Brda, ki so prisluhnili ljubiteljem vina, ki prisegajo na poletne avanture in aktivno druženje v naravi.

1. Ker se radi družimo ob žlahtni kapljici.

Na prostem nimamo udobja domače kuhinje, zato je najboljša izbira priročno pakiranje vina v plastični vrečki v kartonski škatli, ali kot to imenujejo v tujini "bag in box" oziroma "to go" embalaži. Ta ima že nameščeno pipo za točenje vina za preprosto uporabo, je priročna za prevažanje in hrambo v hladilniku ali hladilni torbi.

Zato smo izbrali vino Quercus TO GO.

Klet Brda je slovenskim ljubiteljem vina kot prva ponudila vrhunsko vino Quercus selection v 3-litrski embalaži TO GO in tako rešila zagato vsem, ki bi želeli po odličnem vinu poseči tudi na poti in počitnicah.

2. Ker sledimo svetovnim trendom. V kartonski škatli se lahko skrivajo izbrana vina.

Prav zaradi svoje priročnosti, dolgotrajne svežine in ekološke naravnanosti postaja takšno pakiranje v svetu čedalje bolj priljubljeno.

S priljubljenostjo pa raste tudi kakovost vsebine v takšnih pakiranjih. V svetu ni redko, da v kartonski škatli zasledimo vrhunsko vino.

3. Ker smo okoljsko osveščeni. Embalaža TO GO je prijazna do okolja.

Ljubitelji vin Quercus lahko tako na počitnicah uživajo v izbranem vinu Quercus TO GO, ki je pakirano v embalaži TO GO. Ta je okolju prijaznejša od steklenic. Za izdelavo ene takšne embalaže porabimo eno tretjino energije, ki jo zahteva proizvodnja ene steklenice.

4. Ker vino v embalaži TO GO ostaja brezhibno tudi štiri tedne po odprtju.

Velika prednost te priročne embalaže je tudi trajnost kakovosti tako hranjenega vina. Ker je vino zaščiteno pred svetlobo in zrakom, ostane sveže tudi do štiri tedne po odprtju, medtem ko moramo vino iz steklenice po odprtju porabiti v tednu dni.

5. Ker tudi pri visokih temperaturah lahko uživamo v prijetno ohlajeni pijači.

Tudi glede temperature je vino v kartonski škatli boljša izbira, saj bo primerno temperaturo v poletnih dneh ohranjalo dlje časa od vina v steklenici. Kljub temu pa priporočamo, da tako bela kot rdeča vina ohladite pred odhodom na pot in jih na poti hranite v hladilnih torbah.

Na poletnem soncu se namreč ne bo segrelo le vzdušje, tudi vino bo sicer kmalu postalo pretoplo, da bi vam bilo v užitek.

Prava temperatura za serviranje vin Quercus je 11 stopinj Celzija.

Kakšno vino izbrati? Na prostem običajno jemo enostavne, a okusne jedi, zato naj bodo vina sveža in sadnega vonja. K jedem z žara in drugim mesnem jedem enologi iz Kleti Brda priporočajo rdeče vino, odlično se obnese rdeča zvrst Quercus TO GO red selection. K ribjim jedem pa priporočajo lahka bela sveža vina, še posebej rebulo ali pa svežo belo zvrst Quercus TO GO white selection, ki se lepo poda tudi k testeninam in rižotam, zelenjavnim jedem in jedem iz belega mesa.

Quercus je sinonim za sodobni slog vina – sveže, sadno dišeče in polnega okusa. Vina Quercus so odlična spremljava jedem sredozemske kuhinje, ki temelji na raznolikih sezonskih sestavinah, kar je eno od temeljnih načel zdravega načina prehranjevanja. Vaše domače zabave bodo s sproščeno eleganco vin Quercus zares nepozabne.