Najbolj zanimive nove gostilne, ki smo jih dobili leta 2017

Foto: Miha First

Tokrat, v že tretjem tradicionalnem letnem pregledu gostinskih novosti, ugotavljamo, da je tako kot v letih 2016 in 2015 večina novosti tudi letos v Ljubljani. Ob tem pa ne moremo reči, da se drugod ni zgodilo nič. Prav nasprotno, dogajalo se je bolj kot v preteklih letih.

B-restaurant, restavracija novega ljubljanskega hotela Intercontinental Foto: Nina Vogrin

A naj vendarle začnemo v prestolnici. Najopaznejša ljubljanska pridobitev tega leta je vsekakor hotel Intercontinental, ki je zrasel na Bavarskem dvoru. Z njim Ljubljana ni dobila le za zdaj edinega hotela s petimi zvezdicami, ampak tudi novo omembe vredno hotelsko restavracijo, B-restaurant, ki ima v prvi vrsti spektakularen razgled, prav dobro kuhinjo z italijanskim podpisom in vrtoglavo drago vinsko ponudbo.

Še ena podobno prestižna, čeprav vendarle kanček cenejša novost je Kraljeva hiša, restavracija na prenovljenem (kraljevem) golfišču na Bledu, ki jo vodi ekipa iz nekdaj najbolj razvpite beograjske restavracije Dijagonala 2.0.

Klubska oziroma Kraljeva hiša na blejskem golfišču Foto: Miha First

Leto 2017 je v Ljubljani prineslo tudi nadaljevanje trenda bistrojev - že v začetku leta so na Petkovškovem nabrežju odprli Ek, ki je s svojimi zajtrki in brunchi, ki jih potegnejo do šeste popoldan, hitro postal ena bolj trendovskih točk.

Za prav tako zanimivo lokacijo se je izkazala vinoteka Šuklje, simpatična pridobitev Brega, ki jo je belokranjsko-francoska naveza odprla v začetku poletja.

Vinoteka Šuklje na ljubljanskem Bregu Foto: Vid Ponikvar

In ko smo že pri vinotekah: eVino na Šmartinski so temeljito prenovili, ob tem pa tudi nadgradili, saj so se resno lotili tudi hrane, v kuhinjo naselili nadebudnega mladega kuharja in zdaj strežejo vse od zajtrkov in kosil do večernih zalogajev.

Novo vsebino na stari lokaciji je dobil Figovec, kjer se je po kariju in tapasih naselila ekipa Slovenske hiše in v staro hišo vrnila klasično slovensko hrano. Enako vsebino pa je na novo lokacijo odnesel Kralj žara - zdaj mesnine obračajo pri parku Zvezda, kjer je bil prej Bistro Zvezda.

Kralj žara ima novo lokacijo, s Trubarjeve se je preselil k parku Zvezda. Foto: Miha First

Na prejšnji lokaciji Kralja žara na Trubarjevi so medtem odprli grško restavracijo Greeko, še ena nova mednarodna kuhinja pa se je umestila za Bežigrad, kjer so odprli Suwon, prvo korejsko restavracijo v Sloveniji. Na tem mestu je treba nujno omeniti še Tsnim, arabsko restavracijo, ki jo je v Kamniku odprl tja preseljeni Sirec.

Na štajerskem koncu je medtem zaživel novi projekt najbolj znanega mariborskega gostinca - gostilna Maribor, kjer se osredotočajo na domačo, za štajerske konce značilno hrano (šifra: pohana kura in šnicli), ob tem pa se lahko pohvalijo z verjetno najbogatejšo izbiro viskijev v Sloveniji.

Gostilna Maribor je nastala v prostorih nekdanje gostilne Koper. Foto: Miha First

V Maribor se je letos razširila tudi picerija Verace, ki je s tremi lokacijami postala že prava veriga neapeljskih pic, tik pred zdajci pa je odprtje svoje prve slovenske podružnice iz letošnjega na prihodnje leto prestavila globalna veriga KFC.

Odštekanih pic in drugih, še bolj odštekanih krožnikov se medtem loteva mlada ekipa, ki je v središču Kopra odprla lokal Noro, zanimivo novost na kulinarično podhranjeni Obali.

Hiša Polonka v središču Kobarida - ni naključje, da ime spominja na Hišo Franko Foto: Miha First

Po drugi strani se v Kobaridu, za mnoge kulinaričnem središču Slovenije, za tako majhen kraj dogaja ogromno. Letos so recimo dobili "mlajšo sestro" Hiše Franko - Hišo Polonko, kjer lahko za majhen denar jeste tisto, po čemer Kobarid in okolica slovita najbolj, pa naj bo to frika ali sloviti Frankov rostbif.