Naj bodo ta živila na vašem nakupovalnem seznamu

Priprava nakupovalnega seznama je ključen korak, če se želimo v trgovini izogniti impulzivnim nakupom manj kakovostne in nezdrave hrane, ki na nas preži praktično na vsakem koraku. Dobro pripravljen nakupovalni seznam je prijazen do vaše denarnice, hkrati pa vam omogoča, da se lažje držite diete in nakupovalni voziček polnite le s kakovostnimi živili. Poiskali smo nekaj nasvetov, ki vam bodo olajšali naslednje nakupovanje. Naj bo vaša miza polna le lokalnih dobrot, ki jih najdete tudi pod oznako Radi imamo domače v prodajalnah Mercator .

V Mercatorjevih prodajalnah po vsej Sloveniji na posebnih stojnicah in policah označenih z rdečim srčkom stalno nudimo pestro izbiro pristnih domačih izdelkov lokalnih kmetij in zadrug. po vsej Sloveniji naoznačenih zstalno nudimo pestro izbiro pristnihlokalnih

Radi imamo domače. Foto: Mercator

Načrtujte vnaprej

Ste med tistimi posamezniki, ki prehranske izdelke kupujejo enkrat tedensko? Potem morate imeti sestavine za pripravo okusnih obrokov po svojem okusu vedno na zalogi. Prazen hladilnik vas bo vodil le k hitri prehrani. Ključ do pravilnega prehranjevanja je pravočasno načrtovanje obrokov, tudi več dni vnaprej. Tako boste imeli dovolj časa, da boste svoj jedilnik napolnili z jedmi, ki jih boste pripravili iz raznovrstnih in kakovostih živil, za kar vam bo hvaležno tudi telo.

Kako pripraviti zdrav nakupovalni seznam? Foto: Getty Images

Zapišite si, katere jedi si želite jesti med tednom. Vključite vse obroke, tako zajtrk in kosilo kot tudi večerjo in malice. Na tej podlagi pripravite seznam sestavin, ki jih morate imeti med tednom pri roki. Preverite, kaj že imate doma na zalogi, preostale sestavine pa napišite na svoj nakupovalni seznam, a le v količinah, ki jih potrebujete. Vedno imejte v mislih, da je cilj, da se sestavine porabijo, preden se jim izteče rok uporabe. Izognite se nepotrebnemu metanju hrane v smeti.

Mlinčevka



Drugo ime za to sladko jed iz Posavja in z Bizeljskega je kuhana potica, saj jo tvorijo izmenjujoče plasti kuhanih mlincev in skutinega nadeva. Priprava je preprosta, potrebujete le osnovne izdelke, prav vse med njimi pa najdete v prodajalnah

Mlinčevka ali kuhana potica Foto: Mercator

SESTAVINE:

Testo:

• 800 g moke,

• 8 jajc,

• 80 ml olja in

• 5 žlic mlačne vode. Drugo ime za to sladko jed iz Posavja in z Bizeljskega je kuhana potica, saj jo tvorijo izmenjujoče plasti kuhanih mlincev in skutinega nadeva. Priprava je preprosta, potrebujete le osnovne izdelke, prav vse med njimi pa najdete v prodajalnah Mercator , kjer na stojnicah in policah, označenih z rdečim srčkom Radi imamo domače , ponujajo domače izdelke lokalnega izvora.• 800 g moke,• 8 jajc,• 80 ml olja in• 5 žlic mlačne vode. Nadev:

• 800 g albuminske skute,

• 2 dl jogurta,

• 3 jajca,

• 5 žlic sladkorja,

• 1 vrečka vaniljevega sladkorja in

• 100 g masla.



NAVODILO ZA PRIPRAVO:



Testo:

Iz 800 gramov moke, osmih jajc, 80 mililitrov olja in petih žlic mlačne vode naredimo mehko testo za mlince. Testo razdelimo na 15 enakih delov, ki jih nato pokrijemo in pustimo 15 minut, da počivajo. Nad ogenj pristavimo lonec vode, jo dobro posolimo in zavremo. Vsak kos testa razvaljamo na velikost izbranega okroglega pekača (mi smo uporabili pekač s premerom 26 centimetrov). Razvaljano testo skuhamo v slanem kropu, nato ga odcedimo in ohladimo. Postopek ponovimo za vse kose testa.

Sestavine za mlinčevko najdete na policah Radi imamo domače v Mercatorju. Foto: Mercator Nadev in peka:

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. V posodo stresemo 800 gramov skute, dva decilitra jogurta, tri jajca, pet žlic sladkorja in eno vrečko vaniljevega sladkorja. Vse skupaj dobro premešamo v mazav nadev. Maslo raztopimo. V namaščen pekač postavimo plast testa, po kateri premažemo malo nadeva. Po nadevu zlijemo eno žlico raztopljenega masla. Postopek ponavljamo, dokler ne pridemo do vrha mlinčastega stolpa. Mlinčevko pečemo eno uro na 180 stopinjah Celzija.

Bodite realistični

Nakupovalni seznam je res le kos papirja, a njegova vsebina se neprestano spreminja. Poskrbite, da nanj redno zapisujete tako izdelke, ki vam jih je ravno zmanjkalo, kot tudi tiste, za katere ste ravno slišali in bi jih radi preizkusili.

Nakupite toliko, kot potrebujete. Foto: Getty Images

Glavni namen ustrezno pripravljenega seznama je, da nanj umestite izdelke, ki jih boste resnično potrebovali, in sicer v ustreznih količinah. Pogosto se nam dogaja, da želimo preizkusiti številne nove prehrambne izdelke naenkrat. Vnaprej pripravljen seznam obrokov nam bo pomagal pri pripravi primerno zastavljenega nakupovalnega seznama. Nobene potrebe ni, da preizkusimo vse izdelke že prvi teden. Razporedite si nakup živil skladno s tedenskim menijem in se izognite nepotrebnim presežkom hrane v svojem domu.

Naj bo vaš seznam poln zdrave in kakovostne hrane. Foto: Getty Images

Naj bodo na vašem seznamu vedno domači izdelki lokalnega izvora

Da bo nakupovalni seznam preglednejši, živila na seznamu razporedite po kategorijah. Upoštevajte tudi razporeditev trgovine, s čimer bo seznam usklajen z vašim gibanjem med policami, vi pa boste hitreje končali nakupovanje.

Poskrbite, da bo vaš seznam poln lokalne in kakovostne hrane. To je lahko še posebej velik izziv, če ste šele sedaj postali bolj pozorni na pripravo raznolikih obrokov. Načrtno se usmerite na oddelke oziroma k policam, na katerih pri vašem najljubšem trgovcu ponujajo kakovostnejše, domače izdelke. V prodajalnah Mercator lahko na posebnih stojnicah in policah, označenih z rdečim srčkom Radi imamo domače, vedno najdete pestro ponudbo pristnih domačih izdelkov lokalnih kmetij in zadrug.

Naj bo izbrana zdrava hrana tudi lokalnega izvora. Foto: Getty Images

Ti prehrambni izdelki preprosto morajo imeti svoje mesto v vašem domu

Naj svojo poti iz trgovine na vašo jedilno mizo najdejo spodaj navedena kakovostna in hranljiva živila.

Zelenjava brez škroba: brokoli, pesa, cvetača, šparglji, čebula, korenje, paprika, špinača, ohrovt, rukola, mešano zelenje, redkev, stročji fižol, bučke, paradižnik, brstični ohrovt, gobe.

brokoli, pesa, cvetača, šparglji, čebula, korenje, paprika, špinača, ohrovt, rukola, mešano zelenje, redkev, stročji fižol, bučke, paradižnik, brstični ohrovt, gobe. Foto: Mercator Sadje: jagode, banane, jabolka, grozdje, grenivka, pomaranče, limone, limete, hruške, češnje, ananas, granatno jabolko, kivi, mango.

jagode, banane, jabolka, grozdje, grenivka, pomaranče, limone, limete, hruške, češnje, ananas, granatno jabolko, kivi, mango. Beljakovine: jajca, kozice, ribe, piščanec, sveže puranje prsi, tofu, bizon, govedina.

jajca, kozice, ribe, piščanec, sveže puranje prsi, tofu, bizon, govedina. Ogljikovi hidrati: sladki krompir, krompir, oves, buča, kvinoja, rjavi riž, fižol, leča, chia semena, ajda, ječmen, polnozrnati kruh.

sladki krompir, krompir, oves, buča, kvinoja, rjavi riž, fižol, leča, chia semena, ajda, ječmen, polnozrnati kruh. Zdrave maščobe: oljke, olivno olje, avokado, avokadovo olje, kokos, kokosovo olje, oreški, semena, mandljevo maslo, arašidovo maslo, maslo iz indijskega oreha, mleta lanena semena.

oljke, olivno olje, avokado, avokadovo olje, kokos, kokosovo olje, oreški, semena, mandljevo maslo, arašidovo maslo, maslo iz indijskega oreha, mleta lanena semena. Mlečni in nemlečni izdelki: grški jogurt, sir, skuta, mandljevo mleko, kokosovo mleko, kozji sir, kefir, nesladkano mleko.

grški jogurt, sir, skuta, mandljevo mleko, kokosovo mleko, kozji sir, kefir, nesladkano mleko. Začimbe: salsa, jabolčni kis, balzamični kis, začimbe, zelišča, gorčica iz semen, hren, prehranski kvas, kislo zelje, pekoča omaka, med.

salsa, jabolčni kis, balzamični kis, začimbe, zelišča, gorčica iz semen, hren, prehranski kvas, kislo zelje, pekoča omaka, med. Pijače: nesladkana pijača, gazirana voda, zeleni čaj, kava, ingverjev čaj, nesladkan ledeni čaj.