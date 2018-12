Mini pite na palčki, uspešnica letošnjih praznikov?

Glede na to, da so preplavile družbena omrežja in kulinarične bloge, bo letošnji december dišal po miniaturnih pitah.

Že pred nekaj leti so svet in z njim tudi Slovenijo obnoreli cake pops, ki smo jim v slovenščini nadeli ime "grizike". Kroglice iz biskvita in kreme, oblite s čokolado in okrašene na različne načine, pravzaprav miniaturne tortice na palčki, so bile nenadoma glavna zvezda družabnih dogodkov in praznovanj. Predvsem zato, ker so priročne, z njimi se ne popackaš tako hitro kot z velikim kosom torte, pa tudi zato, ker s svojo majhnostjo dajejo občutek, da se nisi tako zelo pregrešil.

Že kmalu zatem je nastala nova izpeljanka pie pops, pri kateri na palčko ni nataknjena mini tortica, ampak mini pita (pie v angleščini).

Foto: Getty Images

A šele letos so te mini pite dočakale svoj trenutek slave. V času ameriškega dneva zahvalnosti, ko je treba na mizo postaviti tudi bučno pito, so družbena omrežja in kulinarične bloge namreč preplavili recepti za mini pite na palčki. In ker smo že zakorakali v december, velja o njih razmisliti tudi kot o popestritvi letošnje praznične peke.

Mini pite je mogoče napolniti z marsičem, s praktično katerokoli marmelado ali sadjem, s čokolado, lahko poskusite tudi s slanimi različicami. Mi tokrat predlagamo jabolka, letos je bila namreč letina še posebej obilna, stran pa ne bomo metali.

Mini pite na palčki

Testo

200 gramov moke

1 jedilna žlica sladkorja

1 čajna žlička soli

130 gramov (zelo hladnega) masla

60 mililitrov mrzle vode

Foto: Getty Images

Polnilo

30 gramov masla

50 gramov rjavega sladkorja

1 čajna žlička cimeta

pol čajne žličke muškatnega oreščka

pol čajne žličke soli

2 čajni žlički limoninega soka

pol kilograma jabolk

1 jajce

Preostalo

palčke za lizike, primerne za peko

dva kozarca ali modelčka za piškote, eden s premerom okoli šest centimetrov, drugi s centimeter večjim premerom

Postopek

Zmešajte moko, sladkor in sol, nato pa dodajte na kocke narezano maslo in ga zgnetite s suhimi sestavinami, da dobite drobtinam podobno zmes. Dodajte mrzlo vodo in mesite, da dobite čvrsto testo. Oblikujte ga v disk, zavijte v folijo za živila in vsaj za eno uro dajte v hladilnik. Še bolje bo, če bo testo počivalo čez noč.

Foto: Getty Images Jabolka olupite, odstranite pečke s pecljem in muho ter jih narežite na približno centimetrske kocke. V ponvi raztopite maslo in ga na zmernem ognju segrevajte, dokler ne začne dobivati zlatorjave barve. Dodajte rjavi sladkor, cimet in muškatni orešček ter limonin sok in premešajte. V zmes stresite na kocke narezana jabolka, premešajte in kuhajte na zmernem ognju dobrih pet minut, da se zmehčajo. Nato umaknite z ognja in pustite, da se jabolčna zmes ohladi.

Pečico segrejte na 190 stopinj Celzija.

Ohlajeno testo razvaljajte na slabega pol centimetra debeline. S kozarcem oziroma modelčkom z manjšim premerom izrežite 18 krogov, zložite jih na papir za peko in jih ob robovih premažite s stepenim jajcem, ki ste ga zmešali z malo vode. V vsakega rahlo vtisnite palčko, ki naj sega do polovice kroga, nato pa na sredino dajte jedilno žlico jabolčne zmesi.

Ostanek testa, iz katerega ste izrezovali, znova zamesite in razvaljajte ter iz njega izrežite 18 večjih krogov. Ostanke testa boste morali verjetno večkrat zamesiti in znova razvaljati. Izrezane kroge položite na jabolčni nadev in robove dobro zatisnite, nato pa v vsakega naredite zareze ali jih prebodite z vilicami. Tako pripravljene pite za deset minut postavite v zamrzovalnik, nato jih premažite s stepenim jajcem, lahko jih tudi potresete z rjavim sladkorjem. Pecite 20 minut, da se zlatorjavo zapečejo, nato naj se rahlo ohladijo, preden jih postrežete.

Preberite še: